Не понравился тренерам. В Динамо забраковали одноклубника Неймара

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Мигелито не перейдет в киевский клуб
Киевское «Динамо» вело переговоры по трансферу полузащитника «Сантоса» Мигелито.
Однако после детального изучения игрока киевский клуб отказался от трансфера. Мигелито не впечатлил тренерский штаб киевлян и скаутов «Динамо». В «Динамо» сделали вывод, что приобретение боливийского полузащитника не является целесообразным.
В этом сезоне Мигелито провел четыре матча за взрослую команду «Сантоса» – без результативных действий.
Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на трансферы донецкого «Шахтера» в зимнее трансферное окно. Функционер заявил, что в расположении «бело-синих» не прижился бразильский вектор.
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