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  4. Не понравился тренерам. В Динамо забраковали одноклубника Неймара
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 20:33 |
1549
3

Не понравился тренерам. В Динамо забраковали одноклубника Неймара

Мигелито не перейдет в киевский клуб

24 февраля 2025, 20:33 |
1549
3
Не понравился тренерам. В Динамо забраковали одноклубника Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигелито

Киевское «Динамо» вело переговоры по трансферу полузащитника «Сантоса» Мигелито.

Однако после детального изучения игрока киевский клуб отказался от трансфера. Мигелито не впечатлил тренерский штаб киевлян и скаутов «Динамо». В «Динамо» сделали вывод, что приобретение боливийского полузащитника не является целесообразным.

В этом сезоне Мигелито провел четыре матча за взрослую команду «Сантоса» – без результативных действий.

Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на трансферы донецкого «Шахтера» в зимнее трансферное окно. Функционер заявил, что в расположении «бело-синих» не прижился бразильский вектор.

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Динамо Киев трансферы Сантос чемпионат Бразилии по футболу трансферы УПЛ Мигелито (Мигель Терсерос)
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Gargantua81
да он по позиции не нужен.
в центре полузащиты конкуренция хорошая
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+1
Burevestnik
ну і хусім...
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0
Фанькин кот
А сколько пиара было-то, сколько пиара😄😄😄 
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-3
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