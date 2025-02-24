Не понравился тренерам. В Динамо забраковали одноклубника Неймара

Киевское «Динамо» вело переговоры по трансферу полузащитника «Сантоса» Мигелито.

Однако после детального изучения игрока киевский клуб отказался от трансфера. Мигелито не впечатлил тренерский штаб киевлян и скаутов «Динамо». В «Динамо» сделали вывод, что приобретение боливийского полузащитника не является целесообразным.

В этом сезоне Мигелито провел четыре матча за взрослую команду «Сантоса» – без результативных действий.

Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на трансферы донецкого «Шахтера» в зимнее трансферное окно. Функционер заявил, что в расположении «бело-синих» не прижился бразильский вектор.