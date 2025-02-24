Бывший капитан Динамо лег под нож. Известно, какое у него состояние
Николай Морозюк травмировался за медиафутбольную команду «MFC ProFan»
Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк был прооперирован.
Экс-футболист национальной сборной Украины получил травму во время игры за медиафутбольную команду «MFC ProFan».
«Футбол непредсказуем, и, к сожалению, на этот раз под удар попал Николай Морозюк. Коля получил перелом руки в нескольких местах, но мы рядом – вместе преодолеем все. Нелегкое завершение дня для команды, однако с нетерпением ждем его возвращения на поле!» – написали на странице команды «MFC ProFan».
Ранее Морозюк рассказал, за какой матч получил самую большую премию в карьере.
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