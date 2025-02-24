Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший капитан Динамо лег под нож. Известно, какое у него состояние
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 21:53 |
2120
1

Бывший капитан Динамо лег под нож. Известно, какое у него состояние

Николай Морозюк травмировался за медиафутбольную команду «MFC ProFan»

24 февраля 2025, 21:53 |
2120
1
Бывший капитан Динамо лег под нож. Известно, какое у него состояние
Instagram. Николай Морозюк

Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк был прооперирован.

Экс-футболист национальной сборной Украины получил травму во время игры за медиафутбольную команду «MFC ProFan».

«Футбол непредсказуем, и, к сожалению, на этот раз под удар попал Николай Морозюк. Коля получил перелом руки в нескольких местах, но мы рядом – вместе преодолеем все. Нелегкое завершение дня для команды, однако с нетерпением ждем его возвращения на поле!» – написали на странице команды «MFC ProFan».

Ранее Морозюк рассказал, за какой матч получил самую большую премию в карьере.

По теме:
Дончич готовится к игре с бывшим клубом. Он впервые сыграет против Далласа
Не понравился тренерам. В Динамо забраковали одноклубника Неймара
Наталья ПАРХОМЕНКО: «Думаю, Нечаева через месяц будет в строю»
Николай Морозюк травма медиафутбол Динамо Киев
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Футбол | 24 февраля 2025, 13:15 10
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»

Президент киевского «Динамо» высказался о ситуации Константина Вивчаренко

Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Бокс | 24 февраля 2025, 04:02 4
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе

Джозеф хочет поединка с украинцем

Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Футбол | 24.02.2025, 18:40
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Футбол | 24.02.2025, 20:53
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
Футбол | 24.02.2025, 09:55
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Схожий на маджагеда, привели бороду в порядок ,а то як бомжара
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
23.02.2025, 20:54 3
Футбол
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
23.02.2025, 02:10 4
Бокс
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
24.02.2025, 07:47
Бокс
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 7
Футбол
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
24.02.2025, 11:16 4
Футбол
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
22.02.2025, 20:11 2
Футбол
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 82
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем