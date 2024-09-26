Морозюк рассказал, за какой матч получил самую большую премию в карьере
Николай вспомнил 2012 год
Известный украинский футболист Николай Морозюк рассказал, за какой матч получил самую большую премию в карьере.
– Самая большая премия, которую получал за время футбольной карьеры?
– 55 тысяч.
– Долларов?
– Да.
– За один поединок?
– Да.
– Что это за матч был, если не секрет?
– Этот матч, где Миша Кополовец говорил: «Кому молиться?»
– «Карпаты» – «Металлург» Донецк?
– Да. Мы вышли в финал Кубка и попали в еврокубки, – сказал Морозюк.
28 апреля 2012 года в полуфинальном матче Кубка Украины донецкий «Металлург», за который играл Морозюк, в серии пенальти обыграл «Карпаты» 0:0 (по пенальти 7:6). Интересно, что на 119-й минуте Николай тогда не реализовал пенальти.
На тот момент финалисты национальных Кубков еще имели право стартовать в Лиге Европы, если победитель Кубка по итогам сезона попадал в ЛЧ.
Именно после того матча игрок «Карпат» Михаил Кополовец дал знаменитый флеш-комментарий («Ми в церкву ходимо перед каждою ігрою»).
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