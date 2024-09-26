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  4. Морозюк рассказал, за какой матч получил самую большую премию в карьере
Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 16:30 |
1379
1

Морозюк рассказал, за какой матч получил самую большую премию в карьере

Николай вспомнил 2012 год

26 сентября 2024, 16:30 |
1379
1
Морозюк рассказал, за какой матч получил самую большую премию в карьере
ФК Металлург Донецк. Николай Морозюк

Известный украинский футболист Николай Морозюк рассказал, за какой матч получил самую большую премию в карьере.

– Самая большая премия, которую получал за время футбольной карьеры?
– 55 тысяч.

– Долларов?
– Да.

– За один поединок?
– Да.

– Что это за матч был, если не секрет?
– Этот матч, где Миша Кополовец говорил: «Кому молиться?»

– «Карпаты» – «Металлург» Донецк?
– Да. Мы вышли в финал Кубка и попали в еврокубки, – сказал Морозюк.

28 апреля 2012 года в полуфинальном матче Кубка Украины донецкий «Металлург», за который играл Морозюк, в серии пенальти обыграл «Карпаты» 0:0 (по пенальти 7:6). Интересно, что на 119-й минуте Николай тогда не реализовал пенальти.

На тот момент финалисты национальных Кубков еще имели право стартовать в Лиге Европы, если победитель Кубка по итогам сезона попадал в ЛЧ.

Именно после того матча игрок «Карпат» Михаил Кополовец дал знаменитый флеш-комментарий («Ми в церкву ходимо перед каждою ігрою»).

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Николай Морозюк Михаил Кополовец
Владимир Клепач Источник: YouTube
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Ruslan77777
Яке бешене бабло крутилося в українському футболі.
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