Известный украинский футболист Николай Морозюк рассказал, за какой матч получил самую большую премию в карьере.

– Самая большая премия, которую получал за время футбольной карьеры?

– 55 тысяч.

– Долларов?

– Да.

– За один поединок?

– Да.

– Что это за матч был, если не секрет?

– Этот матч, где Миша Кополовец говорил: «Кому молиться?»

– «Карпаты» – «Металлург» Донецк?

– Да. Мы вышли в финал Кубка и попали в еврокубки, – сказал Морозюк.

28 апреля 2012 года в полуфинальном матче Кубка Украины донецкий «Металлург», за который играл Морозюк, в серии пенальти обыграл «Карпаты» 0:0 (по пенальти 7:6). Интересно, что на 119-й минуте Николай тогда не реализовал пенальти.

На тот момент финалисты национальных Кубков еще имели право стартовать в Лиге Европы, если победитель Кубка по итогам сезона попадал в ЛЧ.

Именно после того матча игрок «Карпат» Михаил Кополовец дал знаменитый флеш-комментарий («Ми в церкву ходимо перед каждою ігрою»).