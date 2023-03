Сенсация в Мексике. 30-летний японец впервые выиграл у представителя топ-10

30-летний японский теннисист Таро Даниэль (АТР 125) вышел в четвертьфинал турнира серии АТР 500 в Акапулько (Мексика).

В 1/8 финала Таро обыграл четвертую ракетку мира Каспера Рууда (Норвегия) в трех сетах за 2 часа и 58 минут.

ATP 500 Акапулько. Хард. 1/8 финала

Таро Даниэль – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:5, 2:6, 7:6 (7:5)

В 12-м гейме третьего сета Даниэль спас 2 матчбола.

Для Таро эта победа стала первой над представителями топ-10.

В четвертьфинале турнира он встретится с Алексом Де Минауром из Австралии.

UPSET ALERT 🚨@tarodaniel93 gets the biggest win of his career after defeating Casper Ruud 7-5 2-6 7-6 in an amazing match in Acapulco! 🔥@AbiertoTelcel | #CelebratingTennis30 pic.twitter.com/GmTk4i25sx