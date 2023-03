Экс-игрок Шахтера помог МЮ обыграть Вест Хэм в Кубке Англии

В среду, 1 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Манчестера.

Счет в матче открыл Мохамед Бенрама на 54-й минуте. «Красные дьяволы» смогли сравнять счет только на 77-й минуте благодаря автоголу Наифа Агэрду. На 90-й минуте 18-летний аргентинец Алехандро Гарначо великолепым ударом вывел «МЮ» вперед. На 90+5 экс-игрок «Шахтера» Фред поставил жирную точку в матче.

Также состоялись еще 2 матча 1/8 финала Кубка Англии. «Гримсби» неожиданно обыграл «Саутгемптон», а «Бернли» минимально выиграл у «Флитвуда», забив на последней минуте встречи.

Кубок Англии. 1/8 финала

Саутгемптон – Гримсби – 1:2

Голы: Чалета-Цар, 65 – Холохан, 45+1, 50

Бернли – Флитвуд – 1:0

Гол: Робертс, 90

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 2:1

Голы: Агэрд, 77 (автогол), Гарначо, 90, Фред, 90+5 – Бенрама, 54

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 | Sublime. Sensational. Simply incredible.



Your brilliant Mariners have just beaten Premier League side Southampton in the Fifth Round of the @EmiratesFACup. Yes, you read that right.



A first quarter-final since 1939 beckons...#GTFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/4Ia3ekdFAq