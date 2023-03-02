Ман Юнайтед – Вест Хэм – 3:1. Победа в концовке. Видео голов и обзор матча
Манкунианцы вырвали путевку в 1/4 финала Кубка Англии
В поединке 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встречался с «Вест Хэмом».
В начале второго тайма «молотобойцы» открыли счет, но футболисты «Ман Юнайтед» сумели отыграться. Победу манкунианцы вырвали на последних минутах встречи, забив два гола.
Следующим соперником манкунианцев в Кубке Англии станет «Фулхэм», с которым «красные дьяволы» встретятся на стадии 1/4 финала.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм».
События матча
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