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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
01.03.2023 21:45 – FT 3 : 1
Вест Хэм
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Англия
02 марта 2023, 02:11 |
86
0

Ман Юнайтед – Вест Хэм – 3:1. Победа в концовке. Видео голов и обзор матча

Манкунианцы вырвали путевку в 1/4 финала Кубка Англии

02 марта 2023, 02:11 |
86
0
Ман Юнайтед – Вест Хэм – 3:1. Победа в концовке. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встречался с «Вест Хэмом».

В начале второго тайма «молотобойцы» открыли счет, но футболисты «Ман Юнайтед» сумели отыграться. Победу манкунианцы вырвали на последних минутах встречи, забив два гола.

Следующим соперником манкунианцев в Кубке Англии станет «Фулхэм», с которым «красные дьяволы» встретятся на стадии 1/4 финала.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм».

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Фред (Манчестер Юнайтед).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
77’
ГОЛ ! Автогол забил Наиф Агер (Вест Хэм).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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