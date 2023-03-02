В поединке 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встречался с «Вест Хэмом».

В начале второго тайма «молотобойцы» открыли счет, но футболисты «Ман Юнайтед» сумели отыграться. Победу манкунианцы вырвали на последних минутах встречи, забив два гола.

Следующим соперником манкунианцев в Кубке Англии станет «Фулхэм», с которым «красные дьяволы» встретятся на стадии 1/4 финала.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм».