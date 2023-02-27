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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
01.03.2023 21:45 - : -
Вест Хэм
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Англия
27 февраля 2023, 11:21 | Обновлено 27 февраля 2023, 12:17
309
1

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 1 марта в 21:45 по Киеву

27 февраля 2023, 11:21 | Обновлено 27 февраля 2023, 12:17
309
1
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта на «Олд Траффорд» пройдет матч 1/8 финала кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вест Хэмом». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда продолжает играть по невероятно плотному сценарию. Да, в Премьер-Лиге не было матча на выходных, но только потому, что в воскресенье подопечные Эрика тен Хага проводили финал Кубка Лиги. На Уэмбли с Ньюкаслом получилось оформить достаточно уверенные, гроссмейстерские 2-0, взяв таким образом первый титул с 2017-го года. А буквально за 3 суток перед этим на Туманный Альбион приезжала Барселона - с ней жребий свел уже в 1/16 Лиги Европы. И с сине-гранатовыми дома, пропустив быстро и, откровенно говоря, глупо (после пенальти, что привез Бруно Фернандеш), в итоге англичане оформили волевые 2-1.

Вест Хэм

Клуб очевидно неудачно проводит нынешний сезон. При Дэвиде Мойесе все как-то привыкли к борьбе молотобойцев чуть ли не за 4-е место и, значит, выход в Лигу чемпионов. Команда, что играет в еврокубках, сейчас на внутренней арене вынужден скатиться до борьбы за выживание. Причем конкурент, Эвертон, сменив наставника, сразу прибавил, и есть риск, что Хаммерс станут одним из тройки слабейших. Хотя не так давно были неплохие поединки: 2-0 с ирисками (что стали роковыми для Лампарда), ничьи с Ньюкаслом и Челси. Вот только с Тоттенхэмом ничего не вышло, ничем не ответили на пару пропущенных голов. Зато Ноттингем Форест разгромили, правда, забив все 4 мяча в концовке поединка. Стоит ли в таких условиях тратить силы на кубок? Пока что там были такие противники, как Брентфорд и Дерби Каунти, но сейчас ехать на Олд Траффорд.

Статистика личных встреч

В прошлом календарном году МЮ выиграл оба матча, причем с идентичным счетом 1-0. Причем оба поединка приходили на поле красных дьяволов.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в шансы Вест Хэма. МЮ просто сильнее и играет дома - рекомендуем ставить на то, что он победит на своем поле с коэффициентом - 1,71 по Parimatch.

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Источник Sport.ua
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виталий жалыбин
2 тяжелых матча,сейчас могут и потерять очки
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