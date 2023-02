Уверенная игра Ман Сити, сенсация Блэкберна, гол Соломона, победа Де Дзерби

Во вторник, 28 февраля, состоялись 4 матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

Центральный поединок между клубами «Бристоль Сити» и «Манчестер Сити» завершился со счетом 3:0 в пользу «горожан». Голами за команду из Манчестера отличились Фоден и Де Брюйне. Фоден записал на свой счет дубль.

В поединке «Фулхэм» – «Лидс» свой 4-й гол в четырех играх подряд забил Манор Соломон за команду из Лондона, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Фулхэма».

Де Дзерби с «Брайтоном» минимально выиграл у «Сток Сити» (1:0), а «Лестер» неожиданно уступил «Блэкберну».

Кубок Англии по футболу. 1/8 финала

Сток Сити – Брайтон – 0:1

Гол: Фергюсон, 30

Лестер – Блэкберн – 1:2

Голы: Ихеаначо, 67 – Долан, 33, Шмодикс, 52

Фулхэм – Лидс – 2:0

Голы: Палинья, 21, Соломон, 56

Бристоль Сити – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Фоден, 7, 74, Де Брюйне, 81

FULL-TIME | Through to the quarter-finals! 💪



🔴 0-3 🐝 #ManCity pic.twitter.com/84kXdTnVCn