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Кубок Англии
Бристоль Сити
28.02.2023 22:00 – FT 0 : 3
Манчестер Сити
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Кубок Англии
01 марта 2023, 03:30 | Обновлено 01 марта 2023, 03:57
33
0

Бристоль Сити – Манчестер Сити – 0:3. Дубль Фодена. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу

01 марта 2023, 03:30 | Обновлено 01 марта 2023, 03:57
33
0
Бристоль Сити – Манчестер Сити – 0:3. Дубль Фодена. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

Поединок между командами «Бристоль Сити» и «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:3.

Голами за команду из Манчестера отличились Фил Фоден (дубль) и Де Брюйне.

Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля

Бристоль Сити – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Фоден, 7, 74, Де Брюйне, 81

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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Кубок Англии по футболу Бристоль Сити Манчестер Сити видео голов и обзор Фил Фоден Кевин де Брюйне
Источник Sport.ua
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