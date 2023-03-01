Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

Поединок между командами «Бристоль Сити» и «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:3.

Голами за команду из Манчестера отличились Фил Фоден (дубль) и Де Брюйне.

Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля

Бристоль Сити – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Фоден, 7, 74, Де Брюйне, 81

Видеообзор матча