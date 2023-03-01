Кубок Англии
28.02.2023 22:00 – FT 0 : 3
Кубок Англии01 марта 2023, 03:30 | Обновлено 01 марта 2023, 03:57
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Бристоль Сити – Манчестер Сити – 0:3. Дубль Фодена. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу
01 марта 2023, 03:30 | Обновлено 01 марта 2023, 03:57
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Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Поединок между командами «Бристоль Сити» и «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:3.
Голами за команду из Манчестера отличились Фил Фоден (дубль) и Де Брюйне.
Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля
Бристоль Сити – Манчестер Сити – 0:3
Голы: Фоден, 7, 74, Де Брюйне, 81
Видеообзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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