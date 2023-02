С Месси и Мбаппе. Символическая сборная года от ФИФА

Во время церемонии ФИФА The Best были определены символические сборные 2022 года среди мужчин и женщин:

Женская сборная: Кристиан Эндлер, Люси Бронз, Мапи Леон, Венди Ренар, Лея Уильямсон, Лена Обердорф, Алексия Путельяс, Кира Уолш, Сэм Керр, Бет Мид, Алекс Морган

Мужская сборная: Тибо Куртуа, Ашраф Хакими, Жоау Канселу, Вирджил Ван Дейк, Каземиро, Лука Модрич, Кевин Де Брюйне, Лионель Месси, Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе

📽️ This is the 2022 FIFA FIFPRO Women's #World11.



⭐️ Where legends are made.@FIFAWWC | #TheBest pic.twitter.com/M26X6sgabn