26 февраля проходит матч 24-го тура Серии A, в котором «Милан» играет против «Аталанты».

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Милан – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

Team news for #MilanAtalanta 📋#SempreMilan

Brought to you by @Sorare pic.twitter.com/L6zJDoLQLr