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Чемпионат Италии
Милан
26.02.2023 21:45 – FT 2 : 0
Аталанта
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Италия
26 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 27 февраля 2023, 00:42
465
0

Златан вернулся! Милан переиграл Аталанту и догнал Интер в таблице

Голами в матче отличились Хуан Муссо (автогол) и Жуниор Мессиас

26 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 27 февраля 2023, 00:42
465
0
Златан вернулся! Милан переиграл Аталанту и догнал Интер в таблице
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Милан» дома обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.

Голами в матче отличились Хуан Муссо (автогол) и Жуниор Мессиас.

Впервые за 9 месяцев у россонери на поле вышел швед Златан Ибрагимович. Выйдя на замену на 74-й минуте, он стал самым возрастным игроком «Милана» (41 год и 146 дней) в современной эпохе. До него рекордом владел Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней).

«Милан» набрал 47 очков и догнал «Интер» в турнирной таблице. Впереди только «Наполи» (65 очков). «Аталанта» с 41 очком замыкает топ-6.

Серия А. 24-й тур, 26 февраля

Милан – Аталанта – 2:0

Голы: Муссо, 25 (автогол), Мессиас, 86.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Муссо, 25 мин (автогол)

ГОЛ! 2:0. Мессиас, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
25’
ГОЛ ! Автогол забил Хуан Муссо (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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