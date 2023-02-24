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Чемпионат Италии
Милан
26.02.2023 21:45 - : -
Аталанта
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Италия
24 февраля 2023, 12:35 | Обновлено 24 февраля 2023, 12:50
87
0

Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 26 февраля в 21:45 по Киеву

24 февраля 2023, 12:35 | Обновлено 24 февраля 2023, 12:50
87
0
Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля на «Сан-Сиро» пройдет матч 24-го тура Серии А, в котором «Милан» встретится с «Аталантой». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Милан

Команда смогла выйти из того спада, что сопровождал старт нынешнего отрезка. После возобновления сезона красно-черные смогли обыграть слабую Салернитану, но после этого вылетели из кубка и Суперкубка, причем в последнем уступили 0:3 Интеру. А в рамках Серии А не получилось выиграть 5 туров кряду, в том числе проиграли кряду Лацио, Сассуоло и тем же нерадзурри. Но потом получилось переломить положение. В Лиге чемпионов плей-офф стартовал с домашней победы над Тоттенхэмом - при достаточно равной игре единственный гол забил Браим Диас. При этом такой же счет, 1:0, был зафиксирован и в Кальчо. Так получилось выиграть у Торино дома и с Монцей на выезде. В итоге получилось закрепиться в лидирующем квартете, правда, не стоит переоценивать минимальные, часто достаточно натужные победы.

Аталанта

Клуб ставит перед собой высочайшие цели. Тем более что сейчас, в этом сезоне, нужно показать, что 8-е место в прошлом сезоне было разовым провалом. Сейчас, когда уже в разгаре 2-й круг нового розыгрыша Серии А, понятно, что подопечные Джан Пьеро Гасперини смогут прибавить, и финишировать выше, чем в 2022-м году. Но при этом остается открытым вопрос, получится ли забраться назад, в Лигу чемпионов. Тем более что громадный штраф Ювентуса фактически вывел из борьбы важного конкурента. Впрочем, сильных претендентов в Кальчо хватает, а бергамаски все еще допускают осечки типа 0:1 с Сассуоло или 1:2 с Лечче.

Статистика личных встреч

У Милана было 3 победы кряду. Но в августе Аталанта смогла взять хотя бы ничью - кстати, тогда счет открывал Малиновский, что тогда еще играл в Бергамо.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы дома Милана. Но и он не так уж ожил, и Аталанта на спаде. Рекомендуем ставить на то, что в этом поединке будет зафиксировано тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 2,05 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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