Милан – Аталанта – 2:0. Златан снова на поле. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 24-го тура чемпионата Италии
В матче 24-го тура чемпионата Италии «Милан» дома обыграл «Аталанту» со счетом 2:0. Голами в матче отличились Хуан Муссо (автогол) и Жуниор Мессиас.
Впервые за 9 месяцев у россонери на поле вышел швед Златан Ибрагимович. Выйдя на замену на 74-й минуте, он стал самым возрастным игроком «Милана» (41 год и 146 дней) в современной эпохе. До него рекордом владел Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней).
«Милан» набрал 47 очков и догнал «Интер» в турнирной таблице. Впереди только «Наполи» (65 очков). «Аталанта» с 41 очком замыкает топ-6.
Серия А. 24-й тур, 26 февраля
Милан – Аталанта – 2:0
Голы: Муссо, 25 (автогол), Мессиас, 86.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Муссо, 25 мин (автогол)
ГОЛ! 2:0. Мессиас, 86 мин.
События матча
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