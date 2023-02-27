В матче 24-го тура чемпионата Италии «Милан» дома обыграл «Аталанту» со счетом 2:0. Голами в матче отличились Хуан Муссо (автогол) и Жуниор Мессиас.

Впервые за 9 месяцев у россонери на поле вышел швед Златан Ибрагимович. Выйдя на замену на 74-й минуте, он стал самым возрастным игроком «Милана» (41 год и 146 дней) в современной эпохе. До него рекордом владел Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней).

«Милан» набрал 47 очков и догнал «Интер» в турнирной таблице. Впереди только «Наполи» (65 очков). «Аталанта» с 41 очком замыкает топ-6.

Серия А. 24-й тур, 26 февраля

Милан – Аталанта – 2:0

Голы: Муссо, 25 (автогол), Мессиас, 86.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Муссо, 25 мин (автогол)

ГОЛ! 2:0. Мессиас, 86 мин.