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Милан
26.02.2023 21:45 – FT 2 : 0
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Франция
27 февраля 2023, 00:40 | Обновлено 27 февраля 2023, 01:13
215
0

Милан – Аталанта – 2:0. Златан снова на поле. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 24-го тура чемпионата Италии

27 февраля 2023, 00:40 | Обновлено 27 февраля 2023, 01:13
215
0
Милан – Аталанта – 2:0. Златан снова на поле. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Милан» дома обыграл «Аталанту» со счетом 2:0. Голами в матче отличились Хуан Муссо (автогол) и Жуниор Мессиас.

Впервые за 9 месяцев у россонери на поле вышел швед Златан Ибрагимович. Выйдя на замену на 74-й минуте, он стал самым возрастным игроком «Милана» (41 год и 146 дней) в современной эпохе. До него рекордом владел Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней).

«Милан» набрал 47 очков и догнал «Интер» в турнирной таблице. Впереди только «Наполи» (65 очков). «Аталанта» с 41 очком замыкает топ-6.

Серия А. 24-й тур, 26 февраля

Милан – Аталанта – 2:0

Голы: Муссо, 25 (автогол), Мессиас, 86.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Муссо, 25 мин (автогол)

ГОЛ! 2:0. Мессиас, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
25’
ГОЛ ! Автогол забил Хуан Муссо (Аталанта).
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Милан Серия A Аталанта Златан Ибрагимович чемпионат Италии по футболу автогол видео голов и обзор Милан - Аталанта Хуан Муссо Жуниор Мессиас
Источник Sport.ua
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