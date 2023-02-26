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26 февраля 2023, 11:10 | Обновлено 26 февраля 2023, 11:11
1187
0

Лучший игрок матча. Кривцова отметили в голевом дебюте в МЛС

Сергей здорово дебютировал в новом чемпионате

26 февраля 2023, 11:10 | Обновлено 26 февраля 2023, 11:11
1187
0
Лучший игрок матча. Кривцова отметили в голевом дебюте в МЛС
twitter.com/InterMiamiCF. Сергей Кривцов

Украинский защитник Сергей Кривцов здорово дебютировал в МЛС, отличившись голом в составе «Интер» Майами. Американская команда обыграла Монреаль 2:0, а Кривцов был признан лучшим игроком встречи.

«Я счастлив, о таком дебюте не мог и мечтать», — сказал Кривцов.

Зимой Сергей перебрался в США из «Шахтера», подписав контракт на два года.

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MLS Интер Майами Сергей Кривцов
Источник Sport.ua
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