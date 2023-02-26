Другие новости26 февраля 2023, 11:10 | Обновлено 26 февраля 2023, 11:11
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Лучший игрок матча. Кривцова отметили в голевом дебюте в МЛС
Сергей здорово дебютировал в новом чемпионате
26 февраля 2023, 11:10 | Обновлено 26 февраля 2023, 11:11
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Украинский защитник Сергей Кривцов здорово дебютировал в МЛС, отличившись голом в составе «Интер» Майами. Американская команда обыграла Монреаль 2:0, а Кривцов был признан лучшим игроком встречи.
«Я счастлив, о таком дебюте не мог и мечтать», — сказал Кривцов.
Зимой Сергей перебрался в США из «Шахтера», подписав контракт на два года.
Your very first @Heineken_US Star of the Match goes to Sergii Kryvtsov🌟 pic.twitter.com/p1gCnNXyS5— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023
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