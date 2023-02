Лучший игрок матча. Кривцова отметили в голевом дебюте в МЛС

Украинский защитник Сергей Кривцов здорово дебютировал в МЛС, отличившись голом в составе «Интер» Майами. Американская команда обыграла Монреаль 2:0, а Кривцов был признан лучшим игроком встречи.

«Я счастлив, о таком дебюте не мог и мечтать», — сказал Кривцов.

Зимой Сергей перебрался в США из «Шахтера», подписав контракт на два года.

Your very first @Heineken_US Star of the Match goes to Sergii Kryvtsov🌟 pic.twitter.com/p1gCnNXyS5