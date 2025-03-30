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30 марта 2025, 17:12 |
961
1

ФОТО. Лионель Месси закрыл рот Энди Маррею. Вот что случилось

Лионель Месси ответил на легендарный вопрос про Сток

30 марта 2025, 17:12 |
961
1
ФОТО. Лионель Месси закрыл рот Энди Маррею. Вот что случилось
Instagram. Лионель Месси и Энди Маррей

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на провокационный вопрос легендарного теннисиста Энди Маррея во время их встречи на Открытом чемпионате Майами.

Маррей, который сейчас тренирует Новака Джоковича, поделился общим фото в Instagram, подписав его: «Я спросил его, смог бы он сделать это в холодную дождливую ночь в Стоке». На это Месси ответил: «Callate la boca», что Маррей воспринял как «да», хотя на самом деле это означает «Закрой рот».

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Фраза про Сток возникла благодаря эксперту Sky Sports Энди Грею, который сомневался, что стиль игры «Барселоны» Гвардиолы был бы эффективен в суровых условиях АПЛ.

Подобный вопрос задавали Месси и в 2018 году, на что он ответил: «Видели бы они поля в Росарио, где я играл, и там я был довольно неплох».

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Энди Маррей Лионель Месси Интер Майами Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Сток Сити lifestyle
Максим Лапченко Источник: Sport Bible
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Saar
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