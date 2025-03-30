ФОТО. Лионель Месси закрыл рот Энди Маррею. Вот что случилось

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на провокационный вопрос легендарного теннисиста Энди Маррея во время их встречи на Открытом чемпионате Майами.

Маррей, который сейчас тренирует Новака Джоковича, поделился общим фото в Instagram, подписав его: «Я спросил его, смог бы он сделать это в холодную дождливую ночь в Стоке». На это Месси ответил: «Callate la boca», что Маррей воспринял как «да», хотя на самом деле это означает «Закрой рот».

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Фраза про Сток возникла благодаря эксперту Sky Sports Энди Грею, который сомневался, что стиль игры «Барселоны» Гвардиолы был бы эффективен в суровых условиях АПЛ.

Подобный вопрос задавали Месси и в 2018 году, на что он ответил: «Видели бы они поля в Росарио, где я играл, и там я был довольно неплох».