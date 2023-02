Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл

В суботу, 25 февраля, состоялись 4 матча 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Украинский футболист Александр Зинченко впервые вывел «Арсенал» с капитанской повязкой. «Канониры» обыграли «Лестер» на выезде со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Габриэль Мартинелли на 46-й минуте игры. Зинченко был заменен на 90+3-й минуте поединка.

«Эвертон», за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, уступил на своем поле «Астон Вилле» со счетом 0:2. Все 2 гола были забиты во второй тайме. Ворота «ирисок» поразили Уоткинс (63 мин.) и Буэндия (81 мин.).

Также победы на свой счет записали «Вест Хэм» и «Лидс». Обед команды обыграли соперников на своем поле. «Вест Хэм» разгромил «Ноттингем Форест» 4:0, а «Лидс» минимально обыграл аутсайдера АПЛ «Саутгемптон» 1:0.

Чемпионат Англии по футболу. 25-й тур. 25 февраля

Вест Хэм – Ноттингем Форест – 4:0

Голы: Ингс, 70, 72, Райс, 78, Антонио, 85

Лестер – Арсенал – 0:1

Гол: Мартинелли, 46

Лидс – Саутгемптон – 1:0

Гол: Фирпо, 77

Эвертон – Астон Вилла – 0:2

Голы: Уоткинс, 63, Буэндия, 81

🎶 One-nil, to The Arsenal 🎶 pic.twitter.com/ugScqfkr9y

A second-half masterclass sees us take all three points! 🔥 pic.twitter.com/uNgzKbf23B