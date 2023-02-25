Англия25 февраля 2023, 16:19 |
283
2
Зинченко и Миколенко – в основе на матчи 25-го тура АПЛ
«Арсенал» сыграет с «Лестером», а «Эвертон» – с «Астон Виллой»
25 февраля 2023, 16:19 |
283
2
В 17:00 по Киеву начнутся сразу четыре матча 25-го тура АПЛ. «Арсенал» Александра Зинченко на выезде сыграет с «Лестером». Зинченко попал в основу своей команды на матч.
Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Троссард
Виталий Миколенко также выйдет в основе «Эвертона». Мерсисайдцы дома примут «Астон Виллу».
Состав «Эвертона»: Пикфорд, Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко, Гана, Онана, Дукуре, МакНил, Айоби, Моп
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 февраля 2023, 11:31 2
Горнякам ранее ни разу не преодолевали «оранжевый» барьер
Футбол | 25 февраля 2023, 04:20 1
Лондонцы присоединились к гонке за аргентинскую звезду
Футбол | 24.02.2023, 20:35
Футбол | 24.02.2023, 17:02
Футбол | 24.02.2023, 14:20
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Зіна вийде капітаном. Могли б про це написати
Нщодавно Зінченко забив перший гол в АПЛ! Можливо, сьогодні він і земляку "допоможе" відзначитись.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.02.2023, 23:23
24.02.2023, 13:25 30
24.02.2023, 22:30 2
24.02.2023, 16:34 52
23.02.2023, 19:40 2
24.02.2023, 00:53 139
23.02.2023, 23:56 4
24.02.2023, 09:23 22