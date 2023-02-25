Зинченко и Миколенко – в основе на матчи 25-го тура АПЛ

В 17:00 по Киеву начнутся сразу четыре матча 25-го тура АПЛ. «Арсенал» Александра Зинченко на выезде сыграет с «Лестером». Зинченко попал в основу своей команды на матч.

Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Троссард

Виталий Миколенко также выйдет в основе «Эвертона». Мерсисайдцы дома примут «Астон Виллу».

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко, Гана, Онана, Дукуре, МакНил, Айоби, Моп