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Англия
25 февраля 2023, 16:19 |
283
2

Зинченко и Миколенко – в основе на матчи 25-го тура АПЛ

«Арсенал» сыграет с «Лестером», а «Эвертон» – с «Астон Виллой»

25 февраля 2023, 16:19 |
283
2
Зинченко и Миколенко – в основе на матчи 25-го тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В 17:00 по Киеву начнутся сразу четыре матча 25-го тура АПЛ. «Арсенал» Александра Зинченко на выезде сыграет с «Лестером». Зинченко попал в основу своей команды на матч.

Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Троссард

Виталий Миколенко также выйдет в основе «Эвертона». Мерсисайдцы дома примут «Астон Виллу».

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко, Гана, Онана, Дукуре, МакНил, Айоби, Моп

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Tatiana Tam
Зіна вийде капітаном. Могли б про це написати
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+1
luceorius
 Нщодавно Зінченко забив перший гол в АПЛ! Можливо, сьогодні він і земляку "допоможе" відзначитись.
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0
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