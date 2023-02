Челси может помешать Кривцову играть с Лео. Синие заинтересовались Месси

Лондонский футбольный клуб «Челси» нацелился на звездного аргентинского форварда Лионеля Месси.

Как сообщает talkSPORT, «синие» попробуют подписать Месси в качестве свободного агента, если он не продлит контракт с «ПСЖ», который истекает у него в конце сезона. Пока что Месси не определился окончательно со своим будущем.

Ранее стало известно, что американский «Интер» Майами в заинтересован в подписании Лионеля. За этот клуб выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

🚨 Chelsea has join race with Inter Miami & Barcelona to sign Messi as free agent if he decides to not extend his contract. 🔵🇦🇷 #CFC



Chelsea were close signing Messi in 2014, but agreement with his agent Jorge Messi was a problem. Boely is fully committed to the Messi deal. pic.twitter.com/mHU6yIq8k6