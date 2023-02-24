Месси и Бускетс могут стать одноклубниками украинца Кривцова
В «Интер Майами» подтвердили интерес к аргентинцу и испанцу
Главный тренер американского «Интер Майами» Фил Невилл подтвердил интерес клуба к подписанию аргентинского нападающего Лионеля Месси и испанского полузащитника Серхио Бускетса.
«Я не собираюсь отрицать, что слухи о том, что мы заинтересованы в Месси и Бускетсе, не соответствуют действительности
Мы хотим привезти сюда лучших игроков мира. Для МЛС это будет переломным моментом», – признался англичанин Невилл.
Как известно, этой зимой в ряды «Интер Майами» влился бывший защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов.
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