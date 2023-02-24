Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси и Бускетс могут стать одноклубниками украинца Кривцова
Другие новости
24 февраля 2023, 15:21 | Обновлено 24 февраля 2023, 15:28
351
1

Месси и Бускетс могут стать одноклубниками украинца Кривцова

В «Интер Майами» подтвердили интерес к аргентинцу и испанцу

24 февраля 2023, 15:21 | Обновлено 24 февраля 2023, 15:28
351
1
Месси и Бускетс могут стать одноклубниками украинца Кривцова
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси (слева) и Серхио Бускетс

Главный тренер американского «Интер Майами» Фил Невилл подтвердил интерес клуба к подписанию аргентинского нападающего Лионеля Месси и испанского полузащитника Серхио Бускетса.

«Я не собираюсь отрицать, что слухи о том, что мы заинтересованы в Месси и Бускетсе, не соответствуют действительности

Мы хотим привезти сюда лучших игроков мира. Для МЛС это будет переломным моментом», – признался англичанин Невилл.

Как известно, этой зимой в ряды «Интер Майами» влился бывший защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов.

По теме:
Серхио БУСКЕТС: «Во втором тайме МЮ был заметно лучше»
Сергей КРИВЦОВ: «Приехал в МЛС не зарабатывать»
Месси общался с Хави по поводу возвращения в Барселону
Лионель Месси Серхио Бускетс Интер Майами Сергей Кривцов
Источник The Times
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Война | 24 февраля 2023, 05:23 10
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов

В документе отмечено, что недопустимым является применение ядерного оружия

ВИДЕО. Гол на миллион. Защитник Металлиста забил со своей половины поля
Футбол | 24 февраля 2023, 15:10 3
ВИДЕО. Гол на миллион. Защитник Металлиста забил со своей половины поля
ВИДЕО. Гол на миллион. Защитник Металлиста забил со своей половины поля

Богдан Порох отличился шедевром в игре с «Дордой»

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я настолько доволен Шахтером, настолько в хайпе...»
Футбол | 24.02.2023, 12:12
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я настолько доволен Шахтером, настолько в хайпе...»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я настолько доволен Шахтером, настолько в хайпе...»
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Война | 23.02.2023, 17:50
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Футбол | 24.02.2023, 01:05
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khan
немножко через жопу статья написана , это никому не звестный и не нужный Кривцов может стать боллбоем для Месси и Бускетса ! Так правильно ! Исправьте заголовок ! 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Счет 1:1, 70-я минута матча». Буданов рассказал о ситуации на фронте
«Счет 1:1, 70-я минута матча». Буданов рассказал о ситуации на фронте
22.02.2023, 20:11 1
Война
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
24.02.2023, 04:15 5
Футбол
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
24.02.2023, 00:53 135
Футбол
Без чемпионки АО, но со Свентек. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в ОАЭ
Без чемпионки АО, но со Свентек. Кто сыграет в полуфиналах на турнире в ОАЭ
23.02.2023, 21:08 1
Теннис
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
23.02.2023, 19:40 2
Теннис
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
24.02.2023, 06:23 16
Футбол
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
23.02.2023, 13:40 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности