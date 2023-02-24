Месси и Бускетс могут стать одноклубниками украинца Кривцова

Главный тренер американского «Интер Майами» Фил Невилл подтвердил интерес клуба к подписанию аргентинского нападающего Лионеля Месси и испанского полузащитника Серхио Бускетса.

«Я не собираюсь отрицать, что слухи о том, что мы заинтересованы в Месси и Бускетсе, не соответствуют действительности

Мы хотим привезти сюда лучших игроков мира. Для МЛС это будет переломным моментом», – признался англичанин Невилл.

Как известно, этой зимой в ряды «Интер Майами» влился бывший защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов.