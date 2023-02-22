Сергей КРИВЦОВ: «Приехал в МЛС не зарабатывать»

Украинский защитник Сергей Кривцов рассказал о причинах своего перехода в «Интер» Майами:

«В «Интере» строится новая команда, многие ушли, много новичков. Амбициозные цели перед командой на этот сезон. Им требовались 3-4 опытных игрока, ведь команда очень молодая. В первую очередь, их заинтересовал мой опыт, который я могу передать молодым игрокам. Где-то подсказать, где-то показать...

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Я подписывал контракт не с «Интером», а с лигой МЛС. Все бонусы приходят от МЛС. А там команда решает, как эти бонусы делить между футболистами. Решает капитан, не администрация. Сейчас у меня одна зарплата, в следующем году будет выше.

Числа не скажу. Я переходил не за деньги. По зарплате я упал почти вдвое. Это если сравнивать с гонораром в «Шахтере». С деньгами все хорошо, но я сюда не зарабатывать приехал».