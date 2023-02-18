Украинский защитник Сергей Кривцов дебютирует за «Интер Майами» в товарищеском матче.

Вечером 18 февраля клуб MLS проводит последний предсезонный спарринг против команды «Остин».

Украинец заявлен в основном составе своей команды. Это будет его первая игра за новый клуб после перехода из «Шахтера».

Стартовый состав Интер Майами на товарищеский матч