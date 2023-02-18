Другие новости18 февраля 2023, 23:17 | Обновлено 18 февраля 2023, 23:20
403
1
Кривцов дебютирует за Интер Майами в товарищеском матче
Вечером 18 февраля клуб MLS проводит спарринг против команды «Остин»
18 февраля 2023, 23:17 | Обновлено 18 февраля 2023, 23:20
403
1
Украинский защитник Сергей Кривцов дебютирует за «Интер Майами» в товарищеском матче.
Вечером 18 февраля клуб MLS проводит последний предсезонный спарринг против команды «Остин».
Украинец заявлен в основном составе своей команды. Это будет его первая игра за новый клуб после перехода из «Шахтера».
Стартовый состав Интер Майами на товарищеский матч
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