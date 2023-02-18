Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривцов дебютирует за Интер Майами в товарищеском матче
Другие новости
18 февраля 2023, 23:17 | Обновлено 18 февраля 2023, 23:20
403
1

Кривцов дебютирует за Интер Майами в товарищеском матче

Вечером 18 февраля клуб MLS проводит спарринг против команды «Остин»

18 февраля 2023, 23:17 | Обновлено 18 февраля 2023, 23:20
403
1
Кривцов дебютирует за Интер Майами в товарищеском матче
ФК Интер Майами. Сергей Кривцов

Украинский защитник Сергей Кривцов дебютирует за «Интер Майами» в товарищеском матче.

Вечером 18 февраля клуб MLS проводит последний предсезонный спарринг против команды «Остин».

Украинец заявлен в основном составе своей команды. Это будет его первая игра за новый клуб после перехода из «Шахтера».

Стартовый состав Интер Майами на товарищеский матч

По теме:
5 голов и удаление. Верес проиграл Валмиере в товарищеском матче
Металлист на сборах в Турции обыграл команду из Казахстана
Колос из Ковалевки в спарринге обыграл клуб Атырау из Казахстана
Интер Майами товарищеские матчи Сергей Кривцов дебют
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
Футбол | 18 февраля 2023, 16:31 26
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу

Лондонская команда вернулась к победам

Калиду КУЛИБАЛИ: «Когда мяч у Мудрика в ногах, это похоже на волшебство»
Футбол | 18 февраля 2023, 11:22 8
Калиду КУЛИБАЛИ: «Когда мяч у Мудрика в ногах, это похоже на волшебство»
Калиду КУЛИБАЛИ: «Когда мяч у Мудрика в ногах, это похоже на волшебство»

Защитник «Челси» – об украинском вингере

Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
Футбол | 18.02.2023, 08:59
Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
Александр ЗИНЧЕНКО: «Сегодня Арсенал получил невероятный урок»
Футбол | 18.02.2023, 17:12
Александр ЗИНЧЕНКО: «Сегодня Арсенал получил невероятный урок»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Сегодня Арсенал получил невероятный урок»
Соболь сделал ассист за Страсбург в матче против Анже
Футбол | 18.02.2023, 22:20
Соболь сделал ассист за Страсбург в матче против Анже
Соболь сделал ассист за Страсбург в матче против Анже
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Після розкриття таємниці про стосунки ДеДзербі та Соломона, Кривцов в рожевій футболці вже нікого не здивує.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александра МЕРКУШИНА: «Мы объединились, чтобы подарить Украине эти медали»
Александра МЕРКУШИНА: «Мы объединились, чтобы подарить Украине эти медали»
17.02.2023, 09:11
Биатлон
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
17.02.2023, 11:46 25
Футбол
ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
17.02.2023, 22:49 35
Футбол
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
17.02.2023, 17:36 3
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
18.02.2023, 14:11 11
Биатлон
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
18.02.2023, 09:20 44
Футбол
Дарья БЛАШКО: «Я не для этого столько тренировалась»
Дарья БЛАШКО: «Я не для этого столько тренировалась»
18.02.2023, 08:39
Биатлон
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
18.02.2023, 01:50 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности