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  4. ФОТО. Шевченко посетил тренировку Милана
Италия
22 февраля 2023, 17:44 |
1264
0

ФОТО. Шевченко посетил тренировку Милана

Вместе с украинцем приехал Мауро Тассотти

22 февраля 2023, 17:44 |
1264
0
ФОТО. Шевченко посетил тренировку Милана
ФК Милан

«Милан» у себя в соцсетях сообщил о том, что сегодня тренировку команды посетили две легенды клуба – Андрей Шевченко и его экс-ассистент в сборной Украины Мауро Тассотти.

Своих бывших партнеров по команде встретил нынешний технический директор «Милана» Паоло Мальдини.

Шевченко прибыл в Милан для участия в благотворительном вечере для помощи Украине.

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Милан Андрей Шевченко Мауро Тассотти Паоло Мальдини фото
Источник ФК Милан
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