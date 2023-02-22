ФОТО. Шевченко посетил тренировку Милана
Вместе с украинцем приехал Мауро Тассотти
«Милан» у себя в соцсетях сообщил о том, что сегодня тренировку команды посетили две легенды клуба – Андрей Шевченко и его экс-ассистент в сборной Украины Мауро Тассотти.
Своих бывших партнеров по команде встретил нынешний технический директор «Милана» Паоло Мальдини.
Шевченко прибыл в Милан для участия в благотворительном вечере для помощи Украине.
Look who was at Milanello today 😍— AC Milan (@acmilan) February 22, 2023
Due ospiti speciali a Milanello ❤️🖤
Bentornati Sheva e Tasso!#SempreMilan pic.twitter.com/JP5RyeMq7L
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