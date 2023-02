ФОТО. Шевченко посетил тренировку Милана

«Милан» у себя в соцсетях сообщил о том, что сегодня тренировку команды посетили две легенды клуба – Андрей Шевченко и его экс-ассистент в сборной Украины Мауро Тассотти.

Своих бывших партнеров по команде встретил нынешний технический директор «Милана» Паоло Мальдини.

Шевченко прибыл в Милан для участия в благотворительном вечере для помощи Украине.

