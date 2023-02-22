Шевченко поблагодарил клубы Серии А за помощь Украине

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко поблагодарил участников благотворительного вечера в Милане, на котором собрали средства на восстановление стадиона в Ирпене:

«Хотел бы поблагодарить United Onlus за чрезвычайную поддержку по случаю благотворительного вечера United for Ukraine. Собранные средства позволят восстановить стадион в Ирпене, в моей измученной стране. Я счастлив и благодарен.

Я также благодарю Джорджио Армани за его постоянную поддержку. «Милан» также всегда рядом с нами, и Серия А со всеми клубами. Спасибо за вашу отзывчивость и щедрость. Они были решающими для достижения этой важной цели. Спасибо, Италия».