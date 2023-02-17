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  4. ВИДЕО. Рафинья взбесился из-за замены в матче с МЮ. Пришлось извиняться
Лига Европы
17 февраля 2023, 10:40 | Обновлено 17 февраля 2023, 13:30
3349
3

ВИДЕО. Рафинья взбесился из-за замены в матче с МЮ. Пришлось извиняться

Рафинья не совладал с эмоциями

17 февраля 2023, 10:40 | Обновлено 17 февраля 2023, 13:30
3349
3
ВИДЕО. Рафинья взбесился из-за замены в матче с МЮ. Пришлось извиняться
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

В четверг, 16 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 76-й минуте матча гол забил бразильский форвард каталонцев Рафинья. Также в этом матче он отметился голевой передачей на Маркоса Алонсо. Однако на 83-й минуте главный тренер «сине-гранатовых» Хави решил произвести замену и поменял Рафинью на Феррана Торреса.

Это явно не понравилось футболисту. Он сел на скамейку и начал бить сиденье впереди него. Жорди Альбе пришлось успокаивать его.

После поединка Рафинья извинился за свои действия:

«Я уже поговорил с Хави. Хочу извиниться перед всеми. Еще раз перед тренером, перед Ферраном, перед командой и фанатами. Иногда ты так сильно хочешь помочь, что теряешь контроль над собой. Я совершил ошибку – извините».

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Жорди Альба Рафинья Диас Хави Барселона Манчестер Юнайтед Барселона - Манчестер Юнайтед Лига Европы видео Ферран Торрес
Источник Twitter
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Serhii P.
Дятел
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+1
123455432
Ну він став одним з найкращим гравців матчу, так що має право
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-3
Al1515
Как раз здесь нормальная замена а вот когда Криштиану выпускали на дополнительное время то это хамство .Хорошо что он отказался .Уважение к нему только выросло 
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-3
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