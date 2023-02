ВИДЕО. Рафинья взбесился из-за замены в матче с МЮ. Пришлось извиняться

В четверг, 16 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 76-й минуте матча гол забил бразильский форвард каталонцев Рафинья. Также в этом матче он отметился голевой передачей на Маркоса Алонсо. Однако на 83-й минуте главный тренер «сине-гранатовых» Хави решил произвести замену и поменял Рафинью на Феррана Торреса.

Это явно не понравилось футболисту. Он сел на скамейку и начал бить сиденье впереди него. Жорди Альбе пришлось успокаивать его.

После поединка Рафинья извинился за свои действия:

«Я уже поговорил с Хави. Хочу извиниться перед всеми. Еще раз перед тренером, перед Ферраном, перед командой и фанатами. Иногда ты так сильно хочешь помочь, что теряешь контроль над собой. Я совершил ошибку – извините».

Xavi has blood on his hands for making raphinha do like thispic.twitter.com/EuxBvCIMLl