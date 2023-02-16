Большая заруба: Барса и Ман Юнайтед забили дважды. Все решится в Манчестере

В четверг, 16 февраля, состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром (2:2).

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Команды устроили голевую феерию в начале 2-го тайма. Было забито три гола за 10 минут. А затем хозяев поля от поражения спас Рафинья на 76-й минуте.

Победитель пары будет определен в Манчестере через неделю, 23 февраля.

🏆 Лига Европы, 1/16 финала

Первый матч, 16 февраля

Барселона (Испания) – Ман Юнайтед (Англия) – 2:2

Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 – Рэшфорд, 53, Кунде, 59 (автогол)

Барселона: тер Штеген, Араухо, Алонсо (Кристенсен, 67), Кунде, Альба (Бальде, 67), Кессье (Фати, 67), де Йонг, Педри (Серхи Роберто, 41), Гави, Левандовски, Рафинья (Ферран Торрес, 83).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласия, Бруну Фернандеш, Каземиро, Фред, Вегхорст, Рэшфорд, Санчо (Гарначо, 82).

Предупреждения: Альба, 30, Гави, 73 – Варан, 43, Каземиро, 65, Маласия, 72.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 2:2. Рафинья, 76 мин