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  4. Большая заруба: Барса и Ман Юнайтед забили дважды. Все решится в Манчестере
Лига Европы
Барселона
16.02.2023, FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
16 февраля 2023, 21:41 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:32
2238
10

Большая заруба: Барса и Ман Юнайтед забили дважды. Все решится в Манчестере

Европейские гранды устроили голевую феерию в начале 2-го тайма

16 февраля 2023, 21:41 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:32
2238
10
Большая заруба: Барса и Ман Юнайтед забили дважды. Все решится в Манчестере
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 февраля, состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром (2:2).

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Команды устроили голевую феерию в начале 2-го тайма. Было забито три гола за 10 минут. А затем хозяев поля от поражения спас Рафинья на 76-й минуте.

Победитель пары будет определен в Манчестере через неделю, 23 февраля.

🏆 Лига Европы, 1/16 финала

Первый матч, 16 февраля

Барселона (Испания) – Ман Юнайтед (Англия) – 2:2

Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 – Рэшфорд, 53, Кунде, 59 (автогол)

Барселона: тер Штеген, Араухо, Алонсо (Кристенсен, 67), Кунде, Альба (Бальде, 67), Кессье (Фати, 67), де Йонг, Педри (Серхи Роберто, 41), Гави, Левандовски, Рафинья (Ферран Торрес, 83).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласия, Бруну Фернандеш, Каземиро, Фред, Вегхорст, Рэшфорд, Санчо (Гарначо, 82).

Предупреждения: Альба, 30, Гави, 73 – Варан, 43, Каземиро, 65, Маласия, 72.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 2:2. Рафинья, 76 мин

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
59’
ГОЛ ! Автогол забил Жюль Кунде (Барселона).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Барселона).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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avk2307
Ну и так игра уровня ЛЧ получилась. Не скучно 
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+3
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Kain_X_Rain
Це було як старі добрі часи,дуже гарно
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+2
Panda1818
А 10-15 лет назад это была бы вывеска финала ЛЧ
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+1
donnerwetter
Бывало у них  и 3:3. Но всё таки Рашфорд!
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+1
avk2307
Не додавила Барселона Манчестер в концовке игры,жаль...
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-2
OKs100
Барселона даже в Лиге Европы не может выиграть...
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-2
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