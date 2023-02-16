Лига Европы16 февраля 2023, 21:15 | Обновлено 16 февраля 2023, 21:30
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ВИДЕО. Три гола за 15 минут. Барса и МЮ устроили голевую феерию в ЛЕ
Центральный матч дня порадовал телезрителей
16 февраля 2023, 21:15 | Обновлено 16 февраля 2023, 21:30
687
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В четверг, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Барселона» играет против «Манчестер Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды устроили голевую феерию в начале 2-го тайма. Было забито три гола за 10 минут.
🏆 Лига Европы, 1/16 финала
Первый матч, 16 февраля
Барселона (Испания) – Ман Юнайтед (Англия) – 1:2 (идет второй тайм)
Голы: Алонсо, 50 – Рэшфорд, 53, Кунде, 59 (автогол)
ГОЛ! 1:0. Алонсо, 50 мин
ГОЛ! 1:1. Рэшфорд, 53 мин.
ГОЛ! 2:1. Кунде, 59 мин (автогол)
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