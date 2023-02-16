ВИДЕО. Три гола за 15 минут. Барса и МЮ устроили голевую феерию в ЛЕ

В четверг, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Барселона» играет против «Манчестер Юнайтед».

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Команды устроили голевую феерию в начале 2-го тайма. Было забито три гола за 10 минут.

🏆 Лига Европы, 1/16 финала

Первый матч, 16 февраля

Барселона (Испания) – Ман Юнайтед (Англия) – 1:2 (идет второй тайм)

Голы: Алонсо, 50 – Рэшфорд, 53, Кунде, 59 (автогол)

ГОЛ! 1:0. Алонсо, 50 мин

ГОЛ! 1:1. Рэшфорд, 53 мин.

ГОЛ! 2:1. Кунде, 59 мин (автогол)