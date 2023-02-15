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Лига Европы
Барселона
16.02.2023 19:45 - : -
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
15 февраля 2023, 21:15 |
188
0

Барселона – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

«Преждевременный» финал с неочевидным фаворитом

15 февраля 2023, 21:15 |
188
0
Барселона – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 февраля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют каталонская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток итальянского рефери Маурицио Мариани из Априлии прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Барселона


Феноменальные успехи каталонской «Барселоны» под руководством Хави в чемпионате, где команда уверенно идет на первой строчке с уже 11 очками отрыва от мадридского «Реала», совершенно не чета результатам выступления коллектива в еврокубках по ходу текущего сезона. Лига чемпионов УЕФА, а точнее ее весенняя часть, второй год подряд оказалась турниром слишком высокого уровня для нынешних «блаугранас». Возможно, дал о себе знать высокий уровень конкуренции в группе с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и чешской «Викторией» в составе, а может и ставка в этом футбольном году была сделана вовсе не на международный трофей.

Так или иначе, «Барса» оказалась там, где оказалась – второй год подряд будет выступать в плей-офф Лиги Европы, но теперь будет стараться десятой дорогой обходить условный франкфуртский «Айнтрахт», или хотя бы следить за количеством проданных билетов фанатам соперников на худой конец. Если же переходить от абстрактных аллегорий к конкретной статистике, то «блаугранас» сейчас в полнейшем порядке – последнее поражение они получили еще в конце октября от «Баварии» (0:3), а последний раз теряли очки в чемпионате в канун Нового года в дерби против «Эспаньола» (1:1). Все остальные матчи «Барселона» неизменно выигрывала, от чего совершенно не легче становится на душе фанатам мадридского «Реала», в частности – догнать команду Хави в чемпионате они все еще не имеют возможности.

Манчестер Юнайтед


И если бы не уровень соперников, которых отправил к «Барселоне» крайне неудачный жребий перед началом чемпионата мира-2022 в Катаре, то каталонскому коллективу можно было бы бронировать билеты в первом полноценном раунде плей-офф данного турнира. Однако, знакомьтесь, английский «Манчестер Юнайтед» – трехкратный обладатель Кубка чемпионов, победитель Лиги Европы-2016/17, финалист данного турнира образца сезона-2020/21, а также полуфиналист в кампании за год до этого. В целом, не знать о существовании одного из наиболее популярных клубов мира попросту невозможно, поэтому и с его силой приходится считаться каждому.

Да и играет эта команда нидерландского специалиста Эрика тен Хага, скажем прямо, недурно, постепенно заставляя забыть о своих неудачах образца начала текущей кампании. Конечно, «Красные дьяволы» сейчас все еще не до конца стабилизировали собственные результаты, но провалы по типу поражения от «Астон Виллы» образца ноября прошлого года (1:3) сейчас случаются намного реже, чем успехи по типу победы в дерби над «Сити» (2:1), датированной серединой января уже этого года. К выезду в Барселону «Юнайтед» также основательно подготовились в сдвоенном «противостоянии роз» против «Лидса» (2:2 и 2:0), поэтому с характером победителей у них сейчас тоже полный порядок. А еще есть неплохая спортивная злость за поражение в финале Лиги чемпионов-2010/11 (1:3) и разнос образца весны-2019 в плей-офф (0:4) по сумме двух матчей.

Ориентировочные составы


«Барселона»: тер Штеген – Альба, Кристенсен, Араухо, Кунде – Кессье, де Йонг, Педри – Гави, Левандовски, Рафинья.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Маласия, Шоу, Варан, Далот – Фред, Каземиро – Рашфорд, Фернандеш, Санчо – Вегхорст.

Не сыграют: Бускетс, Дембеле – Эриксен, Забитцер, Мактоминей, Марсьяль, Мартинес, ван де Бек.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева будут ближе к успеху при результативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Барселона» не проиграет и ТБ 2.5.

16 февраля, четверг

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед»
Барселона. «Камп Ноу». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Маурицио Мариани (Априлия, Италия)
Прогноз Sport.ua – 2:2
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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