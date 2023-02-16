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Лига Европы
Барселона
16.02.2023, FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
16 февраля 2023, 22:10 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:23
2973
0

Барселона – Ман Юнайтед – 2:2. Битва грандов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги Европы

16 февраля 2023, 22:10 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:23
2973
0
Барселона – Ман Юнайтед – 2:2. Битва грандов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Барселона» играет против «Манчестер Юнайтед».

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Поединок начался в 19:45 по киевскому времени.

Барселона – Ман Юнайтед – 2:2. Битва грандов. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Алонсо, 50 мин

ГОЛ! 1:1. Рэшфорд, 53 мин.

ГОЛ! 2:1. Кунде, 59 мин (автогол)

ГОЛ! 2:2. Рафинья, 76 мин

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
59’
ГОЛ ! Автогол забил Жюль Кунде (Барселона).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Барселона).
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Источник Sport.ua
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