В четверг, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Барселона» играет против «Манчестер Юнайтед».

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Поединок начался в 19:45 по киевскому времени.

Барселона – Ман Юнайтед – 2:2. Битва грандов. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Алонсо, 50 мин

ГОЛ! 1:1. Рэшфорд, 53 мин.

ГОЛ! 2:1. Кунде, 59 мин (автогол)

ГОЛ! 2:2. Рафинья, 76 мин