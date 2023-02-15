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Лига Европы
15 февраля 2023, 21:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 21:19
67
0

Барселона – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч плей-офф Лиги Европы 16 февраля в 19:45

15 февраля 2023, 21:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 21:19
67
0
Барселона – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
UEFA

В четверг, 16 февраля, в столице Каталонии будет сыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Барселона» выяснит отношения с «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

«Барселона» в осенней части сезона играла в группе Лиги чемпионов, где заняла в квартете 3-е место. В компании с «Баварией», «Интером» и «Викторией Пльзень» команда Хави набрала 7 очков. Мюнхенцы финишировали с 18-ю пунктами, «нерадзурри» с 10-ю, а чешкая команда замкнула квартет с нулем очков.

«Манчестер Юнайтед» в первой части сезона-2022/2023 выступал в групповой стадии Лиги Европы, где занял в своем квартете 2-е место. С 15-ю очками он уступил по дополнительным показателям испанскому «Реал Сосьедаду». Далеко позади остались «Шериф» (6 очков) и «Омония» (0 пунктов).

Барселона – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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