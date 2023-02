18 секунд изменили историю. Барселона подпишет героя трансферного дедлайна

Мексиканский защитник клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиан Араухо в ближайшее время станет игроком «Барселоны».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, между клубами достигнуто соглашение о переходе футболиста в испанскую команду.

21-летний мексиканец подпишет контракт с «Барсой» до лета 2026 года. За трансфер каталонский клуб заплатит 4 млн евро.

Интересно, что 31 января во время трансферного дедлайна команды опоздали с регистрацией трансфера Араухо в системе ФИФА всего на 18 секунд.

