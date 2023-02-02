Опоздали на 18 секунд. Барселона не успела оформить трансфер

Матеу Алемани, директор «Барселоны по футболу, рассказал о том, что клуб хотел подписать защитника Хулиана Араужо, но переход провалился, потому что руководство в последний день трансферного окна опоздало с регистрацией.

«Не сумели зарегистрировать этот трансфер, так как опоздали на 18 секунд, окно уже закрылось. Возможно, была техническая ошибка, мы еще обсудим это с ФИФА», — сказал Алемани.

Каталонский клуб договорился с ЛА Гэлакси о переходе 21-летнего Араужо за 5,2 миллиона. Лидер Ла Лиги в январе не сделал ни одного приобретения.