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  4. Опоздали на 18 секунд. Барселона не успела оформить трансфер
Испания
02 февраля 2023, 12:51 |
1933
1

Опоздали на 18 секунд. Барселона не успела оформить трансфер

Клуб отложил подписание Араужо

02 февраля 2023, 12:51 |
1933
1
Опоздали на 18 секунд. Барселона не успела оформить трансфер
Sky Sports. Хулиан Араужо

Матеу Алемани, директор «Барселоны по футболу, рассказал о том, что клуб хотел подписать защитника Хулиана Араужо, но переход провалился, потому что руководство в последний день трансферного окна опоздало с регистрацией.

«Не сумели зарегистрировать этот трансфер, так как опоздали на 18 секунд, окно уже закрылось. Возможно, была техническая ошибка, мы еще обсудим это с ФИФА», — сказал Алемани.

Каталонский клуб договорился с ЛА Гэлакси о переходе 21-летнего Араужо за 5,2 миллиона. Лидер Ла Лиги в январе не сделал ни одного приобретения.

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Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Источник AS
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GloryUkraine
До останньої секунди трансферного вікна чекають ті, хто хоче і рибку з'їсти і на дещо сісти.
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