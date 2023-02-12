ФОТО. Перепутал вид спорта. Малиновский потроллил себя за неудачный удар
Руслан умеет посмеяться над собой
11 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей поля.
На 36-й минуте поединка был назначен штрафной в ворота «Клермона». К мячу подошел украинский полузащитник Руслан Малиновский и пробил сильно выше ворот.
После встречи украинец выложил в твиттере фото регбийных ворот и написал: «Два очка для меня, три очка для команды». За 12 часов этот твит собрал около 25 тысяч лайков и почти миллион просмотров.
Отметим, что во время этого эпизода американские комментаторы допустили жесткий фэйл.
2 points for me, 3 points for the team ✅#TeamOM pic.twitter.com/Imv6KPlNMC— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 11, 2023
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