ФОТО. Перепутал вид спорта. Малиновский потроллил себя за неудачный удар

11 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей поля.

На 36-й минуте поединка был назначен штрафной в ворота «Клермона». К мячу подошел украинский полузащитник Руслан Малиновский и пробил сильно выше ворот.

После встречи украинец выложил в твиттере фото регбийных ворот и написал: «Два очка для меня, три очка для команды». За 12 часов этот твит собрал около 25 тысяч лайков и почти миллион просмотров.

Отметим, что во время этого эпизода американские комментаторы допустили жесткий фэйл.

2 points for me, 3 points for the team ✅#TeamOM pic.twitter.com/Imv6KPlNMC