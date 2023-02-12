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Италия
12 февраля 2023, 12:59 | Обновлено 12 февраля 2023, 13:03
1369
0

ФОТО. Перепутал вид спорта. Малиновский потроллил себя за неудачный удар

Руслан умеет посмеяться над собой

12 февраля 2023, 12:59 | Обновлено 12 февраля 2023, 13:03
1369
0
ФОТО. Перепутал вид спорта. Малиновский потроллил себя за неудачный удар
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

11 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей поля.

На 36-й минуте поединка был назначен штрафной в ворота «Клермона». К мячу подошел украинский полузащитник Руслан Малиновский и пробил сильно выше ворот.

После встречи украинец выложил в твиттере фото регбийных ворот и написал: «Два очка для меня, три очка для команды». За 12 часов этот твит собрал около 25 тысяч лайков и почти миллион просмотров.

Отметим, что во время этого эпизода американские комментаторы допустили жесткий фэйл.

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Марсель Лига 1 Клермон чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский
Источник Twitter
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