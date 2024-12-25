Италия25 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 26 декабря 2024, 00:28
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Довбик вышел на 3-е место. Лучшие 10 украинских бомбардиров в топ-5 лигах
Лидирует в рейтинге голеадоров Андрей Шевченко с 136 голами
25 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 26 декабря 2024, 00:28
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В декабре изменился список лучших украинских бомбардиров в топ-5 лигах (АПЛ, Ла Лига, Серия A, Бундеслига, Лига 1).
Украинский хавбек итальянской Ромы Артем Довбик с 29 голами вышел на третье место, опередив Руслана Малиновского из Дженоа (28).
Лидирует в рейтинге голеадоров Андрей Шевченко (136 голов), вторым идет Андрей Воронин (53).
Список лучших украинских бомбардиров в топ-5 лигах
- 1. Андрей Шевченко (Милан, Челси) – 136 голов
- 2. Андрей Воронин (Боруссия М, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герта) – 53
- 3. Артем Довбик (Жирона, Рома) – 29
- 4. Руслан Малиновский (Аталанта, Марсель, Дженоа) – 28
- 5. Александр Заваров (Ювентус, Нанси) – 17
- 6. Виктор Цыганков (Жирона) – 12
- 7. Андрей Ярмоленко (Боруссия Дортмунд, Вест Хэм) – 11
- 8. Сергей Ребров (Тоттенхэм, Вест Хэм) – 10
- 9. Евгений Коноплянка (Севилья, Шальке) – 10
- 10. Юрий Максимов (Вердер) – 9
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