Англия08 февраля 2023, 22:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 22:33
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Манчестер Юнайтед – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 22:00 видеотрансляцию перенесенного матча АПЛ
08 февраля 2023, 22:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 22:33
86
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8 февраля в 22:00 проходит перенесенный матч 8-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Лидс».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Манчестер Юнайтед – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
🥁 Presenting your United XI to take on Leeds! 👊— Manchester United (@ManUtd) February 8, 2023
➖ Sabi makes his first start
➖ @B_Fernandes8 takes the armband
➖ @AGarnacho7 starts on the wing#MUFC || #MUNLEE
📋 Your Starting XI to face Man United... pic.twitter.com/I9bA5mFvaA— Leeds United (@LUFC) February 8, 2023
События матча
1’
ГОЛ ! Мяч забил Degnand Wilfried Gnonto (Лидс).
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