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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
41 0 : 1
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 февраля 2023, 22:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 22:33
86
0

Манчестер Юнайтед – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 22:00 видеотрансляцию перенесенного матча АПЛ

08 февраля 2023, 22:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 22:33
86
0
Манчестер Юнайтед – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля в 22:00 проходит перенесенный матч 8-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Лидс».

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Манчестер Юнайтед – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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События матча

1’
ГОЛ ! Мяч забил Degnand Wilfried Gnonto (Лидс).
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Источник Sport.ua
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