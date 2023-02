Манчестер Юнайтед отыгрался с 0:2 в перенесенном матче против Лидса

Состоялся перенесенный матч 8-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» и «Лидс» поделили очки.

«Павлины» забили уже на первой минуте, а в начале второго тайма автогол Варана поставил «красных дьяволов» в неприятное положение. Но «Ман Юнайтед» все же сумел отыграть два гола, хотя и не смог довести встречу до победы.

Команда Эрика Тен Хага остается в тройке, но по потерянным очкам сравнялась с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии. Перенесенный матч 8-го тура

«Манчестер Юнайтед» – «Лидс» – 2:2

Голы: Рэшфорд (62), Санчо (70) – Ньонто (1), автогол Варан (48)

The points are shared after a pulsating second half 🤝#MUFC || #MUNLEE