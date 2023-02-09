Манчестер Юнайтед отыгрался с 0:2 в перенесенном матче против Лидса
Команды поделили очки
Состоялся перенесенный матч 8-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» и «Лидс» поделили очки.
«Павлины» забили уже на первой минуте, а в начале второго тайма автогол Варана поставил «красных дьяволов» в неприятное положение. Но «Ман Юнайтед» все же сумел отыграть два гола, хотя и не смог довести встречу до победы.
Команда Эрика Тен Хага остается в тройке, но по потерянным очкам сравнялась с «Ньюкаслом».
Чемпионат Англии. Перенесенный матч 8-го тура
«Манчестер Юнайтед» – «Лидс» – 2:2
Голы: Рэшфорд (62), Санчо (70) – Ньонто (1), автогол Варан (48)
The points are shared after a pulsating second half 🤝#MUFC || #MUNLEE— Manchester United (@ManUtd) February 8, 2023
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