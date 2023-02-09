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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
08.02.2023, FT 2 : 2
Лидс
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Англия
09 февраля 2023, 00:03 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:31
330
1

Манчестер Юнайтед отыгрался с 0:2 в перенесенном матче против Лидса

Команды поделили очки

09 февраля 2023, 00:03 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:31
330
1
Манчестер Юнайтед отыгрался с 0:2 в перенесенном матче против Лидса
ФК Манчестер Юнайтед

Состоялся перенесенный матч 8-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» и «Лидс» поделили очки.

«Павлины» забили уже на первой минуте, а в начале второго тайма автогол Варана поставил «красных дьяволов» в неприятное положение. Но «Ман Юнайтед» все же сумел отыграть два гола, хотя и не смог довести встречу до победы.

Команда Эрика Тен Хага остается в тройке, но по потерянным очкам сравнялась с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии. Перенесенный матч 8-го тура

«Манчестер Юнайтед» – «Лидс» – 2:2
Голы: Рэшфорд (62), Санчо (70) – Ньонто (1), автогол Варан (48)

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Источник Sport.ua
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donnerwetter
За годы существования АПЛ (с 1992) Лидс ни разу не выигрывал на Олд Траффорд.  Но сегодня это могло по рогатому случиться.  Для МЮ же это тупая потеря очков. Два перенесённых мачта с Кристал Пэлес и Лидс Юнайтед = 2 очка. 
  Придётся 12-го в Лидсе рвать жилы за 3 очка.
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