08.02.2023, FT 2 : 2
Англия09 февраля 2023, 05:25 | Обновлено 09 февраля 2023, 05:48
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Манчестер Юнайтед – Лидс – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
09 февраля 2023, 05:25 | Обновлено 09 февраля 2023, 05:48
94
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В перенесенном поединке 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Лидсом» со счетом 2:2.
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
48’
ГОЛ ! Автогол забил Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Degnand Wilfried Gnonto (Лидс).
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