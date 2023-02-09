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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
08.02.2023, FT 2 : 2
Лидс
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Англия
09 февраля 2023, 05:25 | Обновлено 09 февраля 2023, 05:48
94
0

Манчестер Юнайтед – Лидс – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

09 февраля 2023, 05:25 | Обновлено 09 февраля 2023, 05:48
94
0
Манчестер Юнайтед – Лидс – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном поединке 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Лидсом» со счетом 2:2.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
48’
ГОЛ ! Автогол забил Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Degnand Wilfried Gnonto (Лидс).
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Источник Sport.ua
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