8 февраля на "Олд Траффорд" пройдет матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" встретится с "Лидсом". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Манчестер Юнайтед



Клуб не меняет своих целей на сезон. Да, есть отличная возможность выиграть титул в виде Кубка Лиги, где получилось без особенных проблем выйти в финал. У "Ноттингем Форест" выиграли в 1/2 3-0 уже на выезде, так что остальное превратилось в формальность. Есть шансы и в Лиге Европы, но там жребий пошутил, уже в 1-м раунде сведя фаворитов всего турнира: англичанам играть с "Барселоной". Но главным индикатором успешности 1-го года работы тен Хага станет АПЛ. Причем зимой было, по сути, не усиление состава, а замены по позициям: разорвали контракт с Роналду - арендовали Вегорста, тяжело травмировался Эриксен - срочно, в дэдлайн выдернули из "Баварии" Забитцера. Впрочем, обойма и так хороша и, главное, на ходу, что доказала и победа в дерби над "Сити". После нее, правда, уступили лидеру Премьер-Лиги, "Арсеналу". Но после этого с "Кристал Пэлас", пусть и с трудом, доигрывая вдесятером после удаления Каземиро, вышло выиграть.

Лидс



Команда не намного выше, чем год назад, когда руководство приняла скандальное и спорное решение уволить Марсело Бьелсу. Да, с Джесси Маршем в итоге получилось сравнительно комфортно выиграть борьбу за "не вылет" в Чемпионшип в прошлом сезоне. Но сейчас расклады не намного лучше. В американца пока что, похоже, верят, и зимой подписали ряд интересных игроков явно с его подачи: Вебера из "Зальцбурга", Маккени, Жоржиньо Рюттера. Но выигрывать зимой получалось разве что в рамках кубка страны, у соперников уровня "Аккрингтона". Но что толку, если с "Ноттингем Форест" снова было поражение, 0-1?

Статистика личных встреч



После возвращения "Лидса" в АПЛ между клубами было проведено 4 матча. И только однажды "белые" зацепились за ничью, отстояв 0-0 с "Манчестер Юнайтед".

Прогноз



Букмекерские конторы не ждут особой интриги в этой паре - более сильный играет дома. Ставим на победу МЮ при форе "-1 гол" с коэффициентом - 1,74 по Parimatch.