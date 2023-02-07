Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
08.02.2023 22:00 - : -
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 февраля 2023, 05:47 |
77
0

Манчестер Юнайтед – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 февраля в 22:00 по Киеву

07 февраля 2023, 05:47 |
77
0
Манчестер Юнайтед – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля на "Олд Траффорд" пройдет матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" встретится с "Лидсом". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Манчестер Юнайтед

Клуб не меняет своих целей на сезон. Да, есть отличная возможность выиграть титул в виде Кубка Лиги, где получилось без особенных проблем выйти в финал. У "Ноттингем Форест" выиграли в 1/2 3-0 уже на выезде, так что остальное превратилось в формальность. Есть шансы и в Лиге Европы, но там жребий пошутил, уже в 1-м раунде сведя фаворитов всего турнира: англичанам играть с "Барселоной". Но главным индикатором успешности 1-го года работы тен Хага станет АПЛ. Причем зимой было, по сути, не усиление состава, а замены по позициям: разорвали контракт с Роналду - арендовали Вегорста, тяжело травмировался Эриксен - срочно, в дэдлайн выдернули из "Баварии" Забитцера. Впрочем, обойма и так хороша и, главное, на ходу, что доказала и победа в дерби над "Сити". После нее, правда, уступили лидеру Премьер-Лиги, "Арсеналу". Но после этого с "Кристал Пэлас", пусть и с трудом, доигрывая вдесятером после удаления Каземиро, вышло выиграть.

Лидс

Команда не намного выше, чем год назад, когда руководство приняла скандальное и спорное решение уволить Марсело Бьелсу. Да, с Джесси Маршем в итоге получилось сравнительно комфортно выиграть борьбу за "не вылет" в Чемпионшип в прошлом сезоне. Но сейчас расклады не намного лучше. В американца пока что, похоже, верят, и зимой подписали ряд интересных игроков явно с его подачи: Вебера из "Зальцбурга", Маккени, Жоржиньо Рюттера. Но выигрывать зимой получалось разве что в рамках кубка страны, у соперников уровня "Аккрингтона". Но что толку, если с "Ноттингем Форест" снова было поражение, 0-1?

Статистика личных встреч

После возвращения "Лидса" в АПЛ между клубами было проведено 4 матча. И только однажды "белые" зацепились за ничью, отстояв 0-0 с "Манчестер Юнайтед".

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особой интриги в этой паре - более сильный играет дома. Ставим на победу МЮ при форе "-1 гол" с коэффициентом - 1,74 по Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Отказался. Рауль Гонсалес не согласился возглавить клуб АПЛ
Лион – Лилль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Франции
Блэкпул – Хаддерсфилд. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Манчестер Юнайтед Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
Футбол | 06 февраля 2023, 07:30 2
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского

Украинец отметился первым голом за французский клуб

Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Футбол | 06 февраля 2023, 05:45 0
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко

Главные новости за 5 февраля на Sport.ua

«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
Футбол | 06.02.2023, 06:40
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
Играть будет Лунин. Куртуа – вне заявки Реала на клубный ЧМ
Футбол | 06.02.2023, 21:03
Играть будет Лунин. Куртуа – вне заявки Реала на клубный ЧМ
Играть будет Лунин. Куртуа – вне заявки Реала на клубный ЧМ
Ингулец – Македония ГП – 1:0. Марусич принес победу. Видео гола и обзор
Футбол | 06.02.2023, 23:40
Ингулец – Македония ГП – 1:0. Марусич принес победу. Видео гола и обзор
Ингулец – Македония ГП – 1:0. Марусич принес победу. Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
05.02.2023, 07:45 4
MMA
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
06.02.2023, 12:37 26
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко возвращается в Динамо? Реброва не отпускают в сборную?
ВИДЕО. Ярмоленко возвращается в Динамо? Реброва не отпускают в сборную?
05.02.2023, 10:42 5
Футбол
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
05.02.2023, 23:09 11
Футбол
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
05.02.2023, 08:11 5
Футбол
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
05.02.2023, 13:03 4
Бокс
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
06.02.2023, 14:26 35
Война
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
05.02.2023, 10:15
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности