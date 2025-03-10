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Англия
10 марта 2025, 18:16 | Обновлено 10 марта 2025, 18:29
582
1

Легенда МЮ рассказал, почему Арсенал проиграл Ливерпулю титул АПЛ

Невилл удивляется, почему клуб не может подписать форварда

10 марта 2025, 18:16 | Обновлено 10 марта 2025, 18:29
582
1
Легенда МЮ рассказал, почему Арсенал проиграл Ливерпулю титул АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

Известный в прошлом игрок, а ныне эксперт на телевидении Гари Нэвилл удивлен тому факту, что Арсенал никак не может подписать нападающего.

После травм Габриэля Жезуса, Кая Хаверца и других игроков в нападении играет центральный полузащитник Микель Мерино.

«Мерино пытается выполнять работу центрфорварда, он даже забивает, но ему тяжело там играть. Арсенал несколько трансферных окон подряд не в состоянии подписать форварда. Это то, почему они сейчас уступают Ливерпулю и снова упустили возможность выиграть титул АПЛ».

«Мне кажется, руководство клуба подводит Артету и подводит всех игроков команды, когда не может подписать нападающего. В центре нападения играл Хаверц, который хавбек, теперь играет хавбек Мерино».

«И сравните с атакующими возможностями Ливерпуля», – сказал Мерино.

Арсенал идет на второй позиции, уступая Ливерпулю 15 очков.

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Арсенал Лондон Микель Артета Гари Невилл Ливерпуль Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Brian
Всрався йому той Лывер з Арсеналом. Хай краще розкаже що за хрінь відбувається з дияволами і коли цей жах вже закінчиться.
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