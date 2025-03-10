Луис ЭНРИКЕ: «Одна команда вылетит, и надеюсь это будет не ПСЖ»
«Ливерпуль» из Парижа увез минимальную победу
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал встречу с «Ливерпулем» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы работали в привычном режиме. Сначала разобрали игру с «Ливерпулем», затем провели матч с «Ренном». Теперь осталась ответная игра. Наш подход не меняется, но сейчас мы в ситуации, когда можем вылететь из турнира. Поэтому нам нужно выйти на поле и победить.
Для каждого игрока нашей команды матч на «Энфилде» – это дополнительная мотивация. Мы способны показать хорошую игру.
Завтра нам нужно быть лучше соперника. Играть на выезде всегда сложно, но мы постараемся контролировать мяч и диктовать ход игры. А дальше посмотрим, как будут развиваться события.
Надеюсь, что этот матч будет важным, но не самым важным в сезоне. Одна команда вылетит, и я надеюсь, что это будет не ПСЖ. Начиная с первой минуты, наша установка будет четкой – мы играем только на победу», – заявил Энрике.
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