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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Одна команда вылетит, и надеюсь это будет не ПСЖ»
Лига чемпионов
10 марта 2025, 20:04 | Обновлено 10 марта 2025, 20:27
198
0

Луис ЭНРИКЕ: «Одна команда вылетит, и надеюсь это будет не ПСЖ»

«Ливерпуль» из Парижа увез минимальную победу

10 марта 2025, 20:04 | Обновлено 10 марта 2025, 20:27
198
0
Луис ЭНРИКЕ: «Одна команда вылетит, и надеюсь это будет не ПСЖ»
UEFA.com. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал встречу с «Ливерпулем» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы работали в привычном режиме. Сначала разобрали игру с «Ливерпулем», затем провели матч с «Ренном». Теперь осталась ответная игра. Наш подход не меняется, но сейчас мы в ситуации, когда можем вылететь из турнира. Поэтому нам нужно выйти на поле и победить.

Для каждого игрока нашей команды матч на «Энфилде» – это дополнительная мотивация. Мы способны показать хорошую игру.

Завтра нам нужно быть лучше соперника. Играть на выезде всегда сложно, но мы постараемся контролировать мяч и диктовать ход игры. А дальше посмотрим, как будут развиваться события.

Надеюсь, что этот матч будет важным, но не самым важным в сезоне. Одна команда вылетит, и я надеюсь, что это будет не ПСЖ. Начиная с первой минуты, наша установка будет четкой – мы играем только на победу», – заявил Энрике.

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Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов Луис Энрике
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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