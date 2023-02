Зинченко – лучший игрок января в Арсенале

«Арсенал» официально сообщил о том, что лучшим игроком клуба в январе был признан украинский полузащитник Александр Зинченко.

В голосовании он набрал 48% голосов болельщиков, и опередил Эдди Нкетия и Мартина Эдегора.

В январе Зинченко провел 5 матчей за «Арсенал»: 3 – в АПЛ и 2 – в Кубке Англии. Суммарно в нынешнем сезоне на счету 26-летнего украинца 1 ассист в 17 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

🤳 Our January Player of the Month has something to say… pic.twitter.com/rvaMntJaOQ