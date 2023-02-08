Зинченко – лучший игрок января в Арсенале
Украинский защитник получил награду
«Арсенал» официально сообщил о том, что лучшим игроком клуба в январе был признан украинский полузащитник Александр Зинченко.
В голосовании он набрал 48% голосов болельщиков, и опередил Эдди Нкетия и Мартина Эдегора.
В январе Зинченко провел 5 матчей за «Арсенал»: 3 – в АПЛ и 2 – в Кубке Англии. Суммарно в нынешнем сезоне на счету 26-летнего украинца 1 ассист в 17 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
🤳 Our January Player of the Month has something to say… pic.twitter.com/rvaMntJaOQ— Arsenal (@Arsenal) February 8, 2023
🥁 Presenting our January Player of the Month…— Arsenal (@Arsenal) February 8, 2023
🥇 Oleksandr Zinchenko
🥈 Eddie Nketiah
🥉 Martin Odegaard
Congratulations, Alex 🤩
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