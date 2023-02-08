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  4. Зинченко – лучший игрок января в Арсенале
Англия
08 февраля 2023, 17:45 |
467
4

Зинченко – лучший игрок января в Арсенале

Украинский защитник получил награду

08 февраля 2023, 17:45 |
467
4
Зинченко – лучший игрок января в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Арсенал» официально сообщил о том, что лучшим игроком клуба в январе был признан украинский полузащитник Александр Зинченко.

В голосовании он набрал 48% голосов болельщиков, и опередил Эдди Нкетия и Мартина Эдегора.

В январе Зинченко провел 5 матчей за «Арсенал»: 3 – в АПЛ и 2 – в Кубке Англии. Суммарно в нынешнем сезоне на счету 26-летнего украинца 1 ассист в 17 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 4
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Gargantua
приятно, но я бы лучшим назвал Эдегора
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+1
OKs100
Вот что значит вовремя выехать играть в топ чемпионат и участвовать во всех внутренних "вечеринках" команды, иначе сокомандники вряд ли будут воспринимать тебя на поле.
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+1
Алекс Морган
Ах ти ж, с*кин син!  
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+1
Yanker8888888888
Вот и хорошо
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+1
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