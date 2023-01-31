ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Тоттенхэма вернулся в Севилью на правах аренды
21-летний испанец Брайан Хиль является воспитанником андалузской команды
Испанский хавбек Брайан Хиль перешел из «Тоттенхэма» в «Севилью» на правах аренды.
Арендное соглашение 21-летнего полузащитника будет действовать до конца сезона 2022/2023, с возможностью выкупа контракта.
У Хиля действует контракт со «шпорами» до лета 2026 года. Его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, равна 12 млн евро.
В текущем сезоне Брайан Хиль провел 4 матча и сделал 1 голевую передачу. Он уже выступал ранее за «Севилью» до 2020 лет, будучи воспитанником этого клуба.
🚨 @11BryanGil is back home! 🏡— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 30, 2023
He joins on loan from @SpursOfficial until the end of the season 🤝
🔥 𝗕𝗥𝗬𝗔𝗡 is 𝗕𝗔𝗖𝗞! 😎 pic.twitter.com/zH97i2NdNL— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 30, 2023
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