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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Тоттенхэма вернулся в Севилью на правах аренды
Испания
31 января 2023, 03:09 | Обновлено 31 января 2023, 03:44
66
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Тоттенхэма вернулся в Севилью на правах аренды

21-летний испанец Брайан Хиль является воспитанником андалузской команды

31 января 2023, 03:09 | Обновлено 31 января 2023, 03:44
66
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Тоттенхэма вернулся в Севилью на правах аренды
ФК Севилья. Брайан Хиль

Испанский хавбек Брайан Хиль перешел из «Тоттенхэма» в «Севилью» на правах аренды.

Арендное соглашение 21-летнего полузащитника будет действовать до конца сезона 2022/2023, с возможностью выкупа контракта.

У Хиля действует контракт со «шпорами» до лета 2026 года. Его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, равна 12 млн евро.

В текущем сезоне Брайан Хиль провел 4 матча и сделал 1 голевую передачу. Он уже выступал ранее за «Севилью» до 2020 лет, будучи воспитанником этого клуба.

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Севилья трансферы аренда игрока трансферы Ла Лиги Брайан Хиль Тоттенхэм трансферы АПЛ
Источник ФК Севилья
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