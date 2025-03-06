ОФИЦИАЛЬНО. Игрок УПЛ на правах аренды перебрался в Подолье
Владимир Швец на полгода покинул «Левый Берег»
Участник Первой лиги Украины, футбольный клуб «Подолье», арендовал 20-летнего защитника «Левого Берега» Владимира Швеца. Молодой игрок выбрал 27-й номер в новом коллективе.
Хмельницкий клуб подчеркнул, что аренда спортсмена рассчитана до конца текущего сезона. О других деталях соглашения не было сказано.
В состав «Левого Берега» Владимир присоединился летом 2023 года, однако за период проведенный в клубе Швец отыграл всего три поединка. Ранее защитник представлял цвета таких молодежных команд как «Ворскла» и запорожский «Металлург».
Напомним, что «Подолье» завершило первую часть чемпионата на восьмом месте в группе А. Весной коллектив будет играть в плей-офф, чтобы остаться в Первой лиге.
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