ОФИЦИАЛЬНО. Игрок УПЛ на правах аренды перебрался в Подолье

Участник Первой лиги Украины, футбольный клуб «Подолье», арендовал 20-летнего защитника «Левого Берега» Владимира Швеца. Молодой игрок выбрал 27-й номер в новом коллективе.

Хмельницкий клуб подчеркнул, что аренда спортсмена рассчитана до конца текущего сезона. О других деталях соглашения не было сказано.

В состав «Левого Берега» Владимир присоединился летом 2023 года, однако за период проведенный в клубе Швец отыграл всего три поединка. Ранее защитник представлял цвета таких молодежных команд как «Ворскла» и запорожский «Металлург».

Напомним, что «Подолье» завершило первую часть чемпионата на восьмом месте в группе А. Весной коллектив будет играть в плей-офф, чтобы остаться в Первой лиге.