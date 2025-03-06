Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок УПЛ на правах аренды перебрался в Подолье
Украина. Первая лига
06 марта 2025, 02:32 | Обновлено 06 марта 2025, 02:39
93
0

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок УПЛ на правах аренды перебрался в Подолье

Владимир Швец на полгода покинул «Левый Берег»

06 марта 2025, 02:32 | Обновлено 06 марта 2025, 02:39
93
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок УПЛ на правах аренды перебрался в Подолье
ФК Левый Берег. Владимир Швец

Участник Первой лиги Украины, футбольный клуб «Подолье», арендовал 20-летнего защитника «Левого Берега» Владимира Швеца. Молодой игрок выбрал 27-й номер в новом коллективе.

Хмельницкий клуб подчеркнул, что аренда спортсмена рассчитана до конца текущего сезона. О других деталях соглашения не было сказано.

В состав «Левого Берега» Владимир присоединился летом 2023 года, однако за период проведенный в клубе Швец отыграл всего три поединка. Ранее защитник представлял цвета таких молодежных команд как «Ворскла» и запорожский «Металлург».

Напомним, что «Подолье» завершило первую часть чемпионата на восьмом месте в группе А. Весной коллектив будет играть в плей-офф, чтобы остаться в Первой лиге.

По теме:
Ворскла – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
Левый Берег Киев Первая лига Украины Подолье Хмельницкий трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Копенгаген – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06 марта 2025, 01:44 0
Копенгаген – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Копенгаген – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 6 марта в 19:45 по Киеву

Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Бокс | 05 марта 2025, 08:51 1
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?

The Ring обновил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса

Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 05.03.2025, 12:45
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
ЛНЗ – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 05.03.2025, 21:19
ЛНЗ – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
Футбол | 05.03.2025, 18:45
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
04.03.2025, 08:26 13
Футбол
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
04.03.2025, 07:52 10
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
04.03.2025, 09:25 3
Бокс
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
05.03.2025, 01:38 1
Бокс
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
04.03.2025, 12:59 2
Футбол
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
05.03.2025, 00:02
Бокс
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
04.03.2025, 15:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем