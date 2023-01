ОФИЦИАЛЬНО. Пап Алассан Гуйе перешел из Марселя в Севилью на правах аренды

Сенегальский футболист Пап Алассан Гуйе перешел из французского «Марселя» в испанскую «Севилью» на правах аренды.

Арендное соглашение 24-летнего хавбека оборонительного плана будет действовать до конца сезона 2022/2023.

Сенегалец играл за «Марсель» с июля 2020 года. Он становился победителем Кубка африканских наций 2021 со сборной Сенегала.

Испанская «Севилья» занимает лишь 13-е место в Ла Лиге, однако участвует в плей-офф Лиги Европы 2022/23.

В текущем сезоне сенегалец провел 19 матчей и забил 1 гол за «Марсель».

🆕 Welcome, 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲! 🇸🇳



He joins on loan until the end of the season from @OM_English 🤝