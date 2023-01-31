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Испания
31 января 2023, 02:29 | Обновлено 31 января 2023, 03:20
52
0

ОФИЦИАЛЬНО. Пап Алассан Гуйе перешел из Марселя в Севилью на правах аренды

Арендное соглашение будет действовать до конца сезона 2022/2023

31 января 2023, 02:29 | Обновлено 31 января 2023, 03:20
52
0
ОФИЦИАЛЬНО. Пап Алассан Гуйе перешел из Марселя в Севилью на правах аренды
ФК Севилья. Пап Алассан Гуйе

Сенегальский футболист Пап Алассан Гуйе перешел из французского «Марселя» в испанскую «Севилью» на правах аренды.

Арендное соглашение 24-летнего хавбека оборонительного плана будет действовать до конца сезона 2022/2023.

Сенегалец играл за «Марсель» с июля 2020 года. Он становился победителем Кубка африканских наций 2021 со сборной Сенегала.

Испанская «Севилья» занимает лишь 13-е место в Ла Лиге, однако участвует в плей-офф Лиги Европы 2022/23.

В текущем сезоне сенегалец провел 19 матчей и забил 1 гол за «Марсель».

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Пап Алассан Гуйе трансферы трансферы Ла Лиги Севилья Марсель аренда игрока трансферы Лиги 1
Источник ФК Севилья
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