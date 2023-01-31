ОФИЦИАЛЬНО. Пап Алассан Гуйе перешел из Марселя в Севилью на правах аренды
Арендное соглашение будет действовать до конца сезона 2022/2023
Сенегальский футболист Пап Алассан Гуйе перешел из французского «Марселя» в испанскую «Севилью» на правах аренды.
Арендное соглашение 24-летнего хавбека оборонительного плана будет действовать до конца сезона 2022/2023.
Сенегалец играл за «Марсель» с июля 2020 года. Он становился победителем Кубка африканских наций 2021 со сборной Сенегала.
Испанская «Севилья» занимает лишь 13-е место в Ла Лиге, однако участвует в плей-офф Лиги Европы 2022/23.
В текущем сезоне сенегалец провел 19 матчей и забил 1 гол за «Марсель».
🆕 Welcome, 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲! 🇸🇳— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 30, 2023
He joins on loan until the end of the season from @OM_English 🤝
Our new midfielder ❤️ pic.twitter.com/pBQaBjNGGc— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 30, 2023
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