Легенда Арсенала: Теперь понятно, почему Манчестер Сити отдал нам Зинченко
Алан Смит прокомментировал возможный трансфер украинского защитника
Легендарный футболист лондонского «Арсенала» Алан Смит прокомментировал возможный трансфер защитника Александра Зинченко:
«Зинченко в последнее время почти не получает минут на футбольном поле. Эти двое парней (еще Жезус – прим) пришли к нам из «Манчестер Сити». Если такой клуб отдает двух своих футболистов, вы задаетесь вопросом: «Почему они так сделали?» За последние два года мы увидели причину. Теперь понятно, почему «Манчестер Сити» отдал нам Зинченко», – считает Смит.
В этом сезоне украинский защитник провел за «канониров» 13 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Существует вероятность, что Зинченко покинет английский клуб до закрытия трансферного окна.
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