Жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. На кого попали МЮ и Ман Сити

30 января состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Англии.

В некоторых парах стадии 1/16 финала еще не определен победитель, так как при ничьей действует правило переигровки.

«Ман Юнайтед» сыграет против «Вест Хема», а «Ман Сити» встретится с «Бристоль Сити».

Матчи пройдут на неделе, начинающейся 27 февраля.

Кубок Англии 2022/23

Жеребьевка 1/8 финала (в скобках указан дивизион)

Here is your #EmiratesFACup fifth round draw 👇



Which tie are you most looking forward to?