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Кубок Англии
Дерби Каунти
30.01.2023, FT 0 : 2
Вест Хэм
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Англия
30 января 2023, 23:59 | Обновлено 31 января 2023, 00:23
91
0

Молотобойцы на высоте. Вест Хэм пробился в 1/8 финала Кубка Англии

По голу для команды гостей забили Джаррод Боуэн и Майкл Антонио

30 января 2023, 23:59 | Обновлено 31 января 2023, 00:23
91
0
Молотобойцы на высоте. Вест Хэм пробился в 1/8 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Вест Хэм» пробился в 1/8 финала Кубка Англии.

Молотобойцы на стадии 1/16 финала обыграли на выезде команду Дерби Каунти (2:0).

По голу для команды гостей забили Джаррод Боуэн и Майкл Антонио.

Кубок Англии. 1/16 финала. 30 января

Дерби Каунти – Вест Хэм – 0:2

Голы: Джаррод Боуэн, 10, Майкл Антонио, 50.

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Кубок Англии по футболу Вест Хэм Дерби Каунти Джаррод Боуэн Майкл Антонио
Источник Sport.ua
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