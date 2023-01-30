Кубок Англии
30.01.2023, FT 0 : 2
Англия30 января 2023, 23:59 | Обновлено 31 января 2023, 00:23
91
0
Молотобойцы на высоте. Вест Хэм пробился в 1/8 финала Кубка Англии
По голу для команды гостей забили Джаррод Боуэн и Майкл Антонио
30 января 2023, 23:59 | Обновлено 31 января 2023, 00:23
91
0
Клуб «Вест Хэм» пробился в 1/8 финала Кубка Англии.
Молотобойцы на стадии 1/16 финала обыграли на выезде команду Дерби Каунти (2:0).
По голу для команды гостей забили Джаррод Боуэн и Майкл Антонио.
Кубок Англии. 1/16 финала. 30 января
Дерби Каунти – Вест Хэм – 0:2
Голы: Джаррод Боуэн, 10, Майкл Антонио, 50.
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