30 января на «Прайд Парк» пройдет матч 1/16 Кубка Англии, в котором «Дерби Каунти» встретится с «Вест Хэмом». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Дерби Каунти

Команда считается если не легендарной, то довольно статусной и популярной. Но все исторические заслуги (в том числе 2 чемпионства) никак не защищают от финансовых проблем. В прошлом сезоне Уэйн Руни и его подопечные дрались отчаянно, но громадный очковый штраф лишил их шансов на выживание в Чемпионшипе. Сейчас, уже под руководством Пола Уорна, «бараны» пытаются сразу же, с ходу, вернуться из Лиги 1. У них был непростой старт, но постепенно обороты набрали и приблизились к группе лидеров. Также удается неплохо проявить себя в других форматах. В Кубке Лиги было пройдено, среди прочих, и «Вест Бромвич», а вылет оформили после встречи с «Ливерпулем». И то она закончилась 0-0, и дальше прошли «красные» только благодаря серии пенальти. Также позади 3 раунда в кубке Англии. Причем если с «Торки Юнайтед» понадобилась переигровка, то «Ньюпорт» и «Барнсли» были обыграны «с ходу».

Вест Хэм

Клуб взял ключевую победу в прошлом туре Премьер-Лиги. Это была классическая битва за выживание, а в соперниках - не менее кризисный «Эвертон». И все там решил дубль Боуэна, забитый с интервалом в 7 минут в конце 1-го тайма. В итоге «молотобойцы» смогли подняться на 16-е, «спасительное» место. Но, безусловно, вся борьба за спасение еще будет впереди. И не зря продолжают циркулировать слухи о том, что Мойеса могут заменить, например, на Сарри - в любом случае в этом сезоне Дэвид со своей командой, и с дорогостоящими летними новичками, провалился. Не удивительно, что в таких условиях «Хаммерс» поспешно отказались от Кубка Лиги, проиграв там по пенальти «Блэкберну». Но в этом турнире, кубке страны, вдруг ухитрились пройти «Брентфорд» за счет единственного гола Бенрахма.

Статистика личных встреч

Крайний матч выиграл «Дерби Каунти» - дома, со счетом 2-1. Но это было еще в 2011-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом «Вест Хэм», что играет на 2 дивизиона выше. Но обоим клубам силы нужны в чемпионате, так что «тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом - 1,94 по Parimatch.