ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон представил нового главного тренера
У Виталия Миколенко новый наставник
Английский «Эвертон» официально уведомил о том, что новым главным тренером команды стал 51-летний Шон Дайч. Детали соглашения с уроженцем Кеттеринга не разглашаются.
Ранее, напомним, сообщалось, что Дайч будет тренировать команду из Ливерпуля, цвета которой защищает украинский защитник Виталий Миколенко, на протяжении ближайших двух с половиной лет. Ранее Дайч тренировал «Бернли» и «Брайтон».
«Эвертон», как известно, не так давно уволил с тренерского поста Фрэнка Лэмпарда. В таблице АПЛ «ириски» занимают 19-е место, имея 15 очков после 20 матчей.
We can confirm the appointment of Sean Dyche as our new Men’s Senior Team Manager!#EFC 🔵— Everton (@Everton) January 30, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Контракт экс-форварда «Днепр-1» с киприотами будет действовать 1,5 года
Украинский футболист оказался в центре скандалая