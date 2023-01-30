Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон представил нового главного тренера
Англия
30 января 2023, 16:14 | Обновлено 30 января 2023, 16:16
1765
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон представил нового главного тренера

У Виталия Миколенко новый наставник

30 января 2023, 16:14 | Обновлено 30 января 2023, 16:16
1765
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон представил нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Английский «Эвертон» официально уведомил о том, что новым главным тренером команды стал 51-летний Шон Дайч. Детали соглашения с уроженцем Кеттеринга не разглашаются.

Ранее, напомним, сообщалось, что Дайч будет тренировать команду из Ливерпуля, цвета которой защищает украинский защитник Виталий Миколенко, на протяжении ближайших двух с половиной лет. Ранее Дайч тренировал «Бернли» и «Брайтон».

«Эвертон», как известно, не так давно уволил с тренерского поста Фрэнка Лэмпарда. В таблице АПЛ «ириски» занимают 19-е место, имея 15 очков после 20 матчей.

По теме:
От Мудрика к Миколенко. Челси и Эвертон готовятся к трансферу хавбека
Источник: Эвертон назначил нового тренера. Стали известны детали контракта
ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Миколенко по Эвертону перешел в Ньюкасл за £40 млн
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Шон Дайч
Источник ФК Эвертон
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Кипрский АЕК Ларнака презентовал Громова после успешного медосмотра
Футбол | 30 января 2023, 15:30 0
ФОТО. Кипрский АЕК Ларнака презентовал Громова после успешного медосмотра
ФОТО. Кипрский АЕК Ларнака презентовал Громова после успешного медосмотра

Контракт экс-форварда «Днепр-1» с киприотами будет действовать 1,5 года

ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
Футбол | 30 января 2023, 01:25 9
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако

Украинский футболист оказался в центре скандалая

Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Футбол | 30.01.2023, 10:11
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Без работы полгода. 33-летний украинец может стать игроком аутсайдера УПЛ
Футбол | 30.01.2023, 05:35
Без работы полгода. 33-летний украинец может стать игроком аутсайдера УПЛ
Без работы полгода. 33-летний украинец может стать игроком аутсайдера УПЛ
Без розовых очков. Покинет ли Лунин Реал
Футбол | 30.01.2023, 13:27
Без розовых очков. Покинет ли Лунин Реал
Без розовых очков. Покинет ли Лунин Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
29.01.2023, 10:46 3
Война
Бой за три пояса. Бетербиев, зашифровавшись под Канаду, нокаутировал Ярда
Бой за три пояса. Бетербиев, зашифровавшись под Канаду, нокаутировал Ярда
29.01.2023, 02:00 7
Бокс
Будет покорять болота. Воспитанник Ман Сити перешел в клуб из рф к украинцу
Будет покорять болота. Воспитанник Ман Сити перешел в клуб из рф к украинцу
30.01.2023, 07:26 3
Футбол
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
28.01.2023, 19:41 15
Футбол
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
30.01.2023, 07:05 14
Футбол
ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда
ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда
29.01.2023, 17:30 3
Футбол
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
30.01.2023, 07:50 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности