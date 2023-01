ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон представил нового главного тренера

Английский «Эвертон» официально уведомил о том, что новым главным тренером команды стал 51-летний Шон Дайч. Детали соглашения с уроженцем Кеттеринга не разглашаются.

Ранее, напомним, сообщалось, что Дайч будет тренировать команду из Ливерпуля, цвета которой защищает украинский защитник Виталий Миколенко, на протяжении ближайших двух с половиной лет. Ранее Дайч тренировал «Бернли» и «Брайтон».

«Эвертон», как известно, не так давно уволил с тренерского поста Фрэнка Лэмпарда. В таблице АПЛ «ириски» занимают 19-е место, имея 15 очков после 20 матчей.

We can confirm the appointment of Sean Dyche as our new Men’s Senior Team Manager!#EFC 🔵