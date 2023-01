Первый трофей Grand Slam. Стали известны победители микста на АО 2023

Бразильский дуэт Луиза Стефани и Рафаэл Матос стали победителями смешанного парного разряда на Открытом чемпионата Австралии по теннису.

В финале турнира Луиза и Рафаэл обыграли индийский тандем Саня Мирза / Рохан Бопанна в двух сетах за 1 час и 29 минут.

Australian Open 2023. Смешанный парный разряд. Финал

Саня Мирза / Рохан Бопанна – Луиза Стефани / Рафаэл Матуш – 6:7 (2:7), 2:6

Для Стефани и Матос этот трофей стал первым титулом на турнирах серии Gand Slam.

In an all-unseeded showdown, Luisa Stefani and Rafael Matos’s 7-6(2) 6-2 triumph over the Sania Mirza and Rohan Bopanna capped a remarkable month Down Under.#AusOpen • #AO2023