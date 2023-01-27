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Australian Open
27 января 2023, 07:10 | Обновлено 27 января 2023, 07:12
149
0

Первый трофей Grand Slam. Стали известны победители микста на АО 2023

Луиза Стефанин и Рафаэл Матос выиграли смешанный парный разряд на австралийском мейджоре

27 января 2023, 07:10 | Обновлено 27 января 2023, 07:12
149
0
Первый трофей Grand Slam. Стали известны победители микста на АО 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиза Стефани и Рафаэл Матос

Бразильский дуэт Луиза Стефани и Рафаэл Матос стали победителями смешанного парного разряда на Открытом чемпионата Австралии по теннису.

В финале турнира Луиза и Рафаэл обыграли индийский тандем Саня Мирза / Рохан Бопанна в двух сетах за 1 час и 29 минут.

Australian Open 2023. Смешанный парный разряд. Финал

Саня Мирза / Рохан Бопанна – Луиза Стефани / Рафаэл Матуш – 6:7 (2:7), 2:6

Для Стефани и Матос этот трофей стал первым титулом на турнирах серии Gand Slam.

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Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 27 января
Луиза Стефани Рафаэл Матос Australian Open 2023 Рохан Бопанна Саня Мирза
Источник Sport.ua
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